光大事件后有必要进一步研究论证T+0机制--上证所

路透上海8月26日 - 在外界对于上海证交所在光大证券(601788.SS)自营乌龙事件中的作为提出种种质疑后，上证所周日首次召开网上新闻会，上证所发言人称，光大事件发生后，从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看，有必要进一步抓紧研究论证股票T+0交易制度。

对于外界建议的熔断机制，该发言人指出，总体上看，在大盘和个股已有涨跌幅限制前提下，熔断机制作用可能有限。从境外情况看，股票现货市场对个股涨跌幅限制与大盘熔断机制，一般是二者选用其一，同时使用这两种机制的较少。

“但从给市场提供冷静期以消化信息角度看，熔断机制有一定作用，上交所将对此进行进一步研究和论证。”他表示。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

对于外界提出上证所当日应临时停市的建议，该发言人指出，一是现有的法律依据不充分；另一方面，当日系股指期货合约交割日，如实施临时停市措施，对期货市场影响较大；同时也是参考了境外市场在类似情况下很少启用临时停市措施这一通行做法。

该发言人表示，事后分析和市场关注的是光大证券自营账户2分钟内申报订单的数量巨大，但其每笔申报无论价格还是数量，均在上交所交易规则所规定的申报价格和申报数量范围内，被系统接收并瞬间成交。同时，其巨量买入订单，均使用了最优五档即时成交剩余撤销申报的市价订单类型，未出现虚假申报撤单情形。

该发言人透露，截至上周五收盘，光大证券相关账户未有减持行为，包括卖出股票，或将股票申购成ETF份额并卖出等变相减持行为。下一步，上交所将继续严密监控光大证券相关证券账户，督促公司自觉履行承诺。一旦发现公司存在违背承诺的行为，将依法采取相关监管措施。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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