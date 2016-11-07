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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 13:29 BJT

修正-香港个股：中国恒大计划在深圳借壳上市，获得市值337亿美元--文件

(更正：译文第二段有误，应为“恒大”，而非“恒达”)

路透香港11月7日 - 路透看到的投资者文件显示，开发商中国恒大 称寻求在深圳借壳上市，获得2,280亿元人民币(336.6亿美元)市值。

除两个旅游项目以外，恒大计划将其余所有地产项目注入深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 ，重组事项计划在明年4月底前完成。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)

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