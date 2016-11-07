修正-香港个股：中国恒大计划在深圳借壳上市，获得市值337亿美元--文件

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：译文第二段有误，应为“恒大”，而非“恒达”)
路透香港11月7日 - 路透看到的投资者文件显示，开发商中国恒大 称寻求在深圳借壳上市，获得2,280亿元人民币(336.6亿美元)市值。
除两个旅游项目以外，恒大计划将其余所有地产项目注入深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 ，重组事项计划在明年4月底前完成。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。