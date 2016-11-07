中国恒大A股借壳上市及引资后 估值料达337亿美元--文件

2016年8月30日，中国恒大集团在香港发布中期业绩现场播放的地产宣传片。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港11月7日 - 路透周一看到的投资者资料显示，大型开发商--中国恒大集团(3333.HK)拟通过旗下房地产业务经营主体--恒大地产集团在深圳借壳上市并引入战略投资，公司估值料达2,280亿元人民币(336.6亿美元)。

除两个旅游项目以外，恒大计划将其余所有地产项目注入深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（深深房）(000029.SZ)(200029.SZ)，重组事项预期明年4月底前完成。

恒大上月宣布，与深深房订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产集团100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。也就是说，在开曼群岛注册成立的恒大，将通过境内公司＂借壳＂登陆A股市场。

在正式协议签署之前，恒大地产集团可引入总金额约300亿元人民币的战略投资者。

据路透看到的一份恒大地产路演材料，恒大地产集团在引入战略投资后，估值将由1,980亿元升至2,280亿元，每股认购价为9.99元，投资者退出方式包括，可在上市后二级市场出售；由恒大境内附属公司--凯隆置业回购及恒大地产集团分红；及长期战略持有，由凯隆置业股权补偿战略投资者股权的50%。

根据此前恒大的公告，凯隆置业向深深房承诺，2017-2019年期间恒大地产的净利累计约888亿元，倘不足予以补偿。

该份材料显示，恒大地产集团注入深深房后，恒大集团将持有深深房82%以上股权，参与增资的战略投资者合计持有12%以上的股权，流通股约6%。

恒大午盘中段股价涨2.14%，报5.24港元。（完）