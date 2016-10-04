中国恒大早盘初段升幅一度扩至12% 触及一个半月高位

路透香港10月4日 - 拟借壳A股方式分拆地产业务于国内上市的中国恒大(3333.HK)周二复牌，早盘初段股价升幅一度扩至12%，并触及一个半月高位。

恒大今早开高近9%后一度升至5.87港元，为自8月中旬以来高位。香港时间09:59，该股升8.4%，报5.68港元；大市恒生指数.HSI则跌0.04%。

恒大周一宣布，与深圳经济特区房地产(深深房)(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。

瑞信周二的报告指出，相信恒大及其地产业务将可在A股市场获得较高的估值，因内地投资者注重销售和品牌。此项交易看来正面，但仍有些不确定性，该行需要等待更多交易细节以作评估，包括交易涵盖的资产、标的资产涉及的债务以及估值。（完）