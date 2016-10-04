中国恒大早盘初段升幅一度扩至12% 触及一个半月高位

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月4日 - 拟借壳A股方式分拆地产业务于国内上市的中国恒大(3333.HK)周二复牌，早盘初段股价升幅一度扩至12%，并触及一个半月高位。
恒大今早开高近9%后一度升至5.87港元，为自8月中旬以来高位。香港时间09:59，该股升8.4%，报5.68港元；大市恒生指数.HSI则跌0.04%。
恒大周一宣布，与深圳经济特区房地产(深深房)(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。
瑞信周二的报告指出，相信恒大及其地产业务将可在A股市场获得较高的估值，因内地投资者注重销售和品牌。此项交易看来正面，但仍有些不确定性，该行需要等待更多交易细节以作评估，包括交易涵盖的资产、标的资产涉及的债务以及估值。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。