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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 13:46 BJT

中国出口前景不乐观

欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低。 数据显示，中国11月出口同比增长13.8%，路透调查中值为10.9%；同期进口同比增长22.1%，路透调查中值为19.0%；贸易差额为顺差145.2亿美元，路透调查中值为顺差143.0亿美元。全球经济景气的不确定性更令中国未来的出口前景不甚乐观。路透

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