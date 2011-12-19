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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 09:02 BJT

中国12月出口增速继续回落

《中国证券报》周一引述中国商务部部长陈德铭的话称，今年9月至11月中国外贸出口平均增幅较去年同期下降约2个百分点，12月将继续延续前几个月回落的趋势。预计中国今年全年贸易顺差将比去年减少300多亿美元。他并指出，中国外贸进出口形势不容乐观，预计明年将小幅增长。路透

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