中金所下周三推欧元兑美元和澳元兑美元期货仿真交易

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海10月20日 - 中国金融期货交易所周一宣布，将于下周三起（10月29日）面向全市场开展欧元兑美元、澳元兑美元期货的仿真交易，这是中金所推出的首批交叉汇率期货仿真交易。
中金所新闻稿指出，通过仿真交易，中金所将进一步测试技术系统、检验交易规则和听取市场意见，积极推动欧元兑美元、澳元兑美元期货的上市筹备工作。
新闻稿称，目前中国实体经济既面临人民币汇率波动风险，也面临欧元兑美元、澳元兑美元波动风险，上市交叉汇率期货有利于企业规避非人民币汇率波动风险，稳定企业投入产出预期，促进贸易稳定增长，也有利于满足居民外汇投资需求。
中金所欧元兑美元期货仿真合约的标的为欧元兑美元即期汇率，合约面值为1万欧元，最小变动价位为0.01美元/100欧元，澳元兑美元期货仿真合约的标的为澳元兑美元即期汇率，合约面值为1万澳元，最小变动价位为0.01美元/100澳元，两合约的最低交易保证金均为合约价值的3%。
欧元兑美元、澳元兑美元期货仿真合约的交易结算和交割手续费标准均为每手1元人民币。
中金所董事长张慎峰此前曾表示，未来要继续完善股指期货产品体系，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，适时推出外汇期货。其中外汇期货包括交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。
目前中金所已上市沪深300股指期货和五年期国债期货两个品种，仿真交易品种包括中证500指数和上证50指数.SSE50两个股指的期货和期权、十年期和三年期国债期货等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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