湖南一高考考点提前收卷 司铃员获刑一年

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京10月26日电---据中国官方媒体周五报导，湖南省一名高考司铃员由於提前播放考试结束铃声，致使考生提前约5分钟交卷而被判处一年有期徒刑，缓刑一年。
据新华社报导，现年54岁的肖浴龙承认，在今年6月8日湖南省邵阳洞口九中高考考点因疏忽大意提前播放了考试结束铃声，致使1050名考生提前4分48秒交卷。
报导称，该事件导致大量考生和家长“多次”聚集在学校和当地教育部门，要求政府调查此事。
报导并称，法院以玩忽职守罪一审判处其有期徒刑一年，缓刑一年。
报导援引法院声明称，“肖浴龙受国家机关委托从事高考司铃工作，不认真履行职责，错误播放考试终了铃声信号，造成恶劣社会影响。”（完）
编译：辛毅 发稿：张家伟
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