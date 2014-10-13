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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 14:13 BJT

中国经济：9月挖掘机销量较上年同期大幅下降33%--高盛

路透斯德哥尔摩10月13日 - 据高盛周日公布的一份报告显示，中国9月挖掘机销量较上年同期下滑33%。

中国9月挖掘机市场上，中国三一重工 和美国卡特彼勒(Caterpillar) 销量最大。三一重工销量下滑30%，卡特彼勒减少6%。

瑞典卡车生产商沃尔沃集团 销量则大跌66%，山东临工则减少27%。

今年前九个月中国挖掘机总销量减少15%。三一重工减少11%，但卡特彼勒增长10%。而沃尔沃今年以来销量则减少29%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
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