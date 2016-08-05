上交所将上证50ETF期权单日开仓限额调整为单日买入开仓限额

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京8月5日 - 中国上海证券交易所周五稍晚发布通知称，自8月8日(下周一)起，进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理，将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额；单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。
根据上交所网站公布的通知，期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2,000张以上（不含2,000张）的，应当在调整的前一交易日向上交所进行备案。期权经营机构应尽快将持仓限额的管理要求通知客户，及时调整客户的持仓限额标准。
上交所去年9月8日起进一步加强50ETF期权持仓限额管理，将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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