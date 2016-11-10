上期所10月处理异常交易行为59起 含频繁报撤单超限32起

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国上海期货交易所称，该所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。
上期所提供的新闻稿称，上述处理的异常交易行为还包括自成交超限24起、大额报撤单超限三起。对其中达到交易所异常交易处理标准的六名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。
上期所相关负责人表示，将根据有关法规持续对违法违规行为进行查处，切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益。
针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。中国证券报周四报导称，中国证监会昨日下发通知，要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。
中国三大期货交易所亦连续出台降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦继续上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。