版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 11:31 BJT

上期所10月处理异常交易行为59起 含频繁报撤单超限32起

路透北京11月10日 - 中国上海期货交易所称，该所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。

上期所提供的新闻稿称，上述处理的异常交易行为还包括自成交超限24起、大额报撤单超限三起。对其中达到交易所异常交易处理标准的六名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

上期所相关负责人表示，将根据有关法规持续对违法违规行为进行查处，切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益。

针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。中国证券报周四报导称，中国证监会昨日下发通知，要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。

中国三大期货交易所亦连续出台降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦继续上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐