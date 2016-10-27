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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 11:42 BJT

截至三季度末中国交易所绿色债券及ABS发行金额194亿元--证券业协会

路透北京10月27日 - 中国证券业协会日前公布，截至2016年三季度末，八家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，在上海和深圳交易所市场共承销发行九只产品，合计金额194.20亿元人民币。

该协会提供的首期绿色公益榜新闻稿中并称，为引导广大证券公司服务绿色发展，证券业协会将对证券公司发行绿色债券及绿色资产证券化产品情况进行统计，持续发布绿色公益榜。

下表为截至三季度末券商承销绿色债券及绿色资产证券化产品具体情况：

承销商 发行金额（亿元） 只数

中信证券 60 1

中金公司 50 1

中银国际 28 1

中山证券 19.8 1

华泰证券 15 2

银河证券 11.4 1

中信建投 7 1

浙商证券 3 1

合计 194.2 9

该数据由上海和深圳两大证券交易所提供，由证券业协会发布。（完）

(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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