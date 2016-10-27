截至三季度末中国交易所绿色债券及ABS发行金额194亿元--证券业协会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月27日 - 中国证券业协会日前公布，截至2016年三季度末，八家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，在上海和深圳交易所市场共承销发行九只产品，合计金额194.20亿元人民币。
该协会提供的首期绿色公益榜新闻稿中并称，为引导广大证券公司服务绿色发展，证券业协会将对证券公司发行绿色债券及绿色资产证券化产品情况进行统计，持续发布绿色公益榜。
下表为截至三季度末券商承销绿色债券及绿色资产证券化产品具体情况：
承销商 发行金额（亿元） 只数
中信证券 60 1
中金公司 50 1
中银国际 28 1
中山证券 19.8 1
华泰证券 15 2
银河证券 11.4 1
中信建投 7 1
浙商证券 3 1
合计 194.2 9
该数据由上海和深圳两大证券交易所提供，由证券业协会发布。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。