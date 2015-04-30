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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 30日 星期四 14:06 BJT

调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比上升

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比上升。尽管近期许多个股估值相当高，潜存风险加大，但外围资金源源不断涌入股市，A股居高不下，基金经理持谨慎乐观态度。不少基金经理认为，未来股市的机会主要来自政策面，例如央行货币政策是否继续松动、政府对股市态度是否发生变化、政府是否会出台刺激经济政策等。路透

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