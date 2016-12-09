沪深交易所发布正式指引加强对债券回购融资主体风险管理

路透上海12月9日 - 在发布征求意见稿三个月后，中国证券登记结算公司及上海、深圳证券交易所周五正式发布债券质押式回购交易结算风险控制指引，针对交易所债市回购业务风控指标体系不健全的问题，加强对回购融资主体的风险管理。

上交所网站刊登的新闻稿称，《指引》进一步明确投资者准入和标准券使用率、回购杠杆、入库集中度等风控指标要求，构建从投资者、参与机构到交易、结算机构全方位、立体有效的债券回购风险管理体系，确保交易所债券市场长期健康发展。

《指引》对自营、经纪、托管人结算等三种业务模式下的回购融资主体进行规范和管理，并要求经纪模式下的券商和托管人结算模式下的托管人分别加强对经纪客户、托管客户回购风险的监测和管理。

具体风控指标上，为适当控制回购融资主体杠杆比率，《指引》规定回购未到期金额与债券托管量的比例不得高于80%。经市场反馈，这一指标较今年9月征求意见稿中的70%有所提高。

新闻稿并称，为促进改善质押券入库结构，鼓励投资者更多地以利率债开展回购，《指引》对债券托管量的计算方法作了系数调整，对于国债、地方政府债、政策性金融债等利率类债券，按照实际托管量计算；对于信用类债券以及债券型基金产品等均按照实际托管量乘以0.85的调整系数计算。

《指引》还规定，AA、AA+级信用债入库集中度不得超过10%，以防止低等级信用债集中度过高带来的流动性差、市场价格形成不充分、盯市管理困难等问题，也为防止在市场紧张的情况下造成处置困难。

不过，对于该指引发布前的存量AA、AA+级债券，中国结算及沪深交易所此次给予了一年的过渡期安排。在八个月内，应满足入库集中度不超过15%的要求；在12个月内，满足入库集中度不超过10%的要求。在调整至符合规定前，相关回购融资主体不得以该只债券新增提交入库。

中证登还称，将根据市场情况和自身风险管理需求，依据现有规则授权，研究对于重点关注回购融资主体所属结算参与人采取相应的风险控制措施，包括但不限于向该结算参与人收取差异化备付金等。（完）

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