沪深两融余额首次逾八千亿元 下月沪市信用帐户资金可打新

路透上海11月28日 - 据上海和深圳证交所最新数据，沪深两市融资融券余额周三首次突破8,000亿元人民币，且本周一至周三，两融余额增速明显加快，如沪市每天净增100亿元左右，这差不多是沪市上周整周的增量。

沪深两市两融余额在不到一个月的时间由7,000亿元台阶跃上8,000亿元，显示近期A股小牛市正吸引场外资金持续不断地入市。而周五媒体一则有关沪市信用帐户资金下月起可申购新股的报导，意味着未来两融余额有望再创新高。

上海证券报周五报导称，上海证券交易所近期向各家证券公司下发了《关于信用账户可用于新股申购的通知》。通知称，为更好地适应市场发展和业务创新，满足投资者新股申购的需求，保护投资者利益，上交所对信用账户进行升级调整。12月1日起，投资者可利用融资融券信用证券账户进行新股申购。

据业内人士介绍，上交所放行信用账户打新之后，投资者可以通过融资融券套出现金用于新股申购。具体做法是投资者可通过对冲上市交易基金（ETF）变现所得的资金申购新股，并且用作新股申购的资金留在信用账户，仍是融资融券的担保品，对持仓基本没有影响。

根据沪市现行规定，投资者只能在普通账户里申购新股。融资融券客户的信用证券账户中的市值合并计算到该投资者持有的市值中，不过该账户不能用于申购新股。而深市此前已放开信用帐户打新的限制。

自上周五晚中国央行宣布降息后，本周一起A股市场出现持续上攻，沪综指.SSEC连续四天拉出中阳线，屡创逾三年新高。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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