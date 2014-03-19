中国料扩大牛肉进口渠道 满足国内中产需求

资料图片：巴西帕拉州巴尔卡雷纳的维拉多康德港口，正待装运上船的出口肉牛。 REUTERS/Paulo Santos

* 中国去年的官方牛肉进口增加了三倍

* 巴西、印度等国的牛肉通过走私渠道进入中国

* 中国可能很快允许进口印度和巴西牛肉

* 以填补旱灾导致的澳洲牛肉出口缺口

路透新加坡/北京3月19日 -据业内消息人士估计，有数十万吨来自巴西和印度等国的牛肉避开当局的进口限制，通过香港和越南走私进入中国。

这样大规模的非官方交易反映中国对牛肉的需求巨大。去年官方牛肉进口增加了三倍，而通过非正式渠道进入中国的牛肉可能是官方数字的逾两倍。中国中产阶层人数日益增多，对高蛋白食品的需求也就越来越大。

由于其它进口渠道缩小，中国政府预计很快会取消早先因疯牛病而实施的巴西牛肉进口限制，并敲定一项协议允许进口印度水牛肉。

中国最大的牛肉供应国是澳洲，占去年官方进口的约一半，澳洲目前面临牛肉产量明显减少的情况。

旱灾迫使澳洲的养牛农户扑杀牛群，引起对全球牛肉供应很快将出现短缺的担忧，同为牛肉出口国的美国的存栏量也降至60年最低位。

对于供应以及强劲需求的担忧，推动美国活牛期货在上月升至纪录高位。

随着进口限制即将放宽，巴西和印度正力争在中国牛肉市场攫取更大份额，并弥补澳洲留下的空缺。由于一些竞争者的价格更低，澳洲可能很难在中国市场重新站稳脚跟。

去年灰色市场的牛肉进口量被认为远高于40万吨的官方进口数字。

中国农业大学孟庆祥教授指出，具体数字不容易估计，但根据行业信息，可能在100万吨左右，是官方进口数字的两倍还多。

印度官方数据显示，越南是该国最大的牛肉出口市场，不过越南官方的数据中没有包括印度的牛肉，暗示这些肉被运往中国。

数据显示，印度2012/13年度对越南牛肉出口较上年跳涨17%达到330,109吨。

出口商和行业官员表示，牛肉被装在40英尺的冷冻集装箱内，从孟买Jawaharlal Nehru港运往越南海防市。这种集装箱每个可装28吨牛肉。

“肉制品从那里通过陆路运往中国，因为这样运费比较便宜，低于海运价格，”河内一位交易员说。

根据巴西牛肉出口协会(Association of Brazilian Beef Exporters)的数据，2013年香港取代俄罗斯成为巴西牛肉最大的买家，进口量攀升两倍达到36万吨，很可能最终运往中国。

荷兰合作银行一位资深分析师表示，自2007年以来巴西对香港的销售不断上升，而在此期间，香港的人口和牛肉消费量相对持稳。

中国海关表示，一直在严厉打击牛肉和冷冻肉类走私，2014年已经发起了打击农产品走私的行动。

如欲浏览中国牛肉进口图表，请点选：link.reuters.com/dex27v

如欲浏览澳洲向中国出口图表，请点选：link.reuters.com/duq56v

**进口限令料将解除**

中国目前没有从印度或巴西直接购买牛肉，但是进口限令有望很快解除。

一个北京代表团预计将访问巴西检查相关设施，着眼于取消2012年疯牛病引发的相关禁令。

巴西驻华使馆农业专员表示，巴西牛肉出口可能在6月金砖国家峰会前启动，中国国家主席习近平将在峰会上会晤巴西总统罗塞夫。

中国负责批准进口的检疫部门称，正在对巴西进口进行风险评估，并把印度和美国牛肉相关质询交给了另一部门。

印度官员称，中国去年和印度就进口水牛肉签署了谅解备忘录，双方正努力解决最后事项。

由于此前的疯牛病案例，中国大陆目前也禁止进口美国牛肉，但无论如何美国也不太可能大幅增加出口。

**印度巴西牛肉有价格优势**

美国农业部驻华专员表示，中国今年的牛肉进口量可能从2013年的40万吨升至55万吨，因为禽流感疫情爆发使得禽肉消费受到冲击。

巴西牛只存栏量接近2亿头，印度水牛数量估计达到3.27亿头。相比，澳洲牛只存栏量仅为2,700-2,800万头，由于严重旱情导致牧草枯萎，牛群数量日益减少。

“印度甚至巴西的牛群规模如此庞大，将成为澳洲的更大挑战，并加剧竞争，”FCStone Australia的分析师Simon Quilty说。

作为乳业副产品出售的印度水牛肉，在中国主要用于制作香肠，以及做火锅和炒菜。巴西牛肉与澳洲草饲牛肉类似，主要用来烹制牛排。

印度牛肉的价格要比澳洲牛肉便宜。两名出口商表示，印度无骨水牛肉对越南出口报价约为每吨3,200-3,600美元。

根据美国肉类出口协会，去年澳洲对中国出口的牛肉平均价格为每吨4,528美元。

在2012年巴西还可以直接出口牛肉至中国内地的时候，价格平均为每吨4,404美元。

不过仍存在不确定性。倘若印度人民党领导的联盟在4月7日开始的大选中获胜，印度牛肉出口则有可能受到冲击。

和许多印度教徒一样，人民党将牛视为圣物，反对牛肉消费和出口。(完)

(编译 白云/郑茵/朱晓军/王兴亚；审校 张荻/石冠兰)

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