工业品跌势暂缓 政治局会议巩固经济平稳发展预期

路透北京7月31日 - 中国期市主要工业品种周三普遍呈现整理格局，螺纹钢、焦炭、铜等品种在近几日连续下跌后企稳并小幅收高。昨日中共中央政治局会议强调稳增长和调结构的平衡，巩固了市场对下半年经济保持平稳发展的预期，但对商品市场的整体信号作用不太大。

沪铜主力1311合约收高0.14%，报每吨49,200元人民币，结束此前连续三日跌势。受昨日外盘期铜大跌拖累，沪铜今日低开逾1%，但随后在逢低买盘推动下稳步上攻，并收复四万九关口。螺纹钢和焦炭今日亦分别小涨0.14%和0.55%。

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

浙商期货的宏观经济分析师陈枫表示，“无论从经济运行区间还是财政、货币政策方面，此次会议所传递出的政策精神大致在市场预期中，也能为投资者普遍接受，所以未对大宗商品市场产生明确的政策信号。大部分期货品种的短线走势主要还是受供需和资金面因素左右。”

他并称，此前决策层多次提出使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长和保就业，上限是防通胀。市场需重点关注当经济运行触及上下限时的政策应对，届时可能对商品走势会产生明显的影响。

由于政治局会议指出，要促进房地产市场平稳健康发展，部分市场人士认为该表态与此前的调控基调有明显变化，螺纹钢和玻璃等建材类品种应会受益。但陈枫表示，鉴于当前主要城市的房价高企，决策层遏制房价过快上涨的政策不太会转向。

而从今天螺纹钢等品种小幅低开的走势看，盘面短线也未受到太大激励。分析人士指出，国内钢材供过于求的基本面现状依然是主导期价走势的重要现实因素。

中国钢铁工业协会周三表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。（完）

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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