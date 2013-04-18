中国专家称正关注禽流感病例中人传人所致的可能性

路透北京4月18日 - 中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任冯子健表示，对中国目前禽流感疫情中发现的家庭聚集性病例，一直在关注和研究是否人传人所致。

他在中国国家卫生和计划生育委员会举行的人感染H7N9禽流感疫情防控媒体会上称，目前还没有作出清晰的判断是有限的人传人、还是共同的禽的暴露或分别暴露所致。