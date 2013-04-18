中国专家称正关注禽流感病例中人传人所致的可能性

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京4月18日 - 中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任冯子健表示，对中国目前禽流感疫情中发现的家庭聚集性病例，一直在关注和研究是否人传人所致。
他在中国国家卫生和计划生育委员会举行的人感染H7N9禽流感疫情防控媒体会上称，目前还没有作出清晰的判断是有限的人传人、还是共同的禽的暴露或分别暴露所致。
“即便有家庭聚集性病例出现，也不意味着病毒已经具备有效人传人的能力。”他认为。
中国新型H7N9禽流感确诊案例数量仍在上升，截至周三下午5点，确诊病例总数增至82例，死亡17人。（完）
(发稿 李航; 审校 黄凯)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。