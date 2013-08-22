竞争性货币贬值是死胡同--中国专家

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京8月22日 - 中国证券报周四援引中国央行货币政策委员会委员陈雨露的话称，各国竞争性货币贬值是以邻为壑，是“死胡同”，G20国家之间应相互协调，妥善化解主权债务和跨境资本无序流动风险。
陈雨露在出席一个智库研讨会时表示，各国应限制金融过度虚拟化，需要大金融框架协调全球宏观政策，建立全口径的国际金融监管体系以及跨境资本流动监测网络，严格管理衍生品和大宗商品交易等关系全球金融稳定的高投机市场。
“金融服务实体经济是中国应对金融危机的重要经验之一，这应该成为全球金融治理机制的核心价值。”他指出。
同时担任中国人民大学校长的陈雨露并称，任何一个经济体要单独摆脱危机是不切实际的幻想，所以需要大金融框架促进全球宏观政策协调。除货币政策外，还需要金融监管、财政政策等协调，并使金融政策与产业政策相结合，使实体经济与金融共同发展。
中国央行在8月初的第二季度货币政策执行报告中亦指出，要密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。
2013年以来，G7和G20财长和央行行长会议联合声明均强调应避免竞争性贬值，不以提高竞争力作为汇率政策的目标，抵制所有形式的保护主义，并保持市场开放。
由于市场担心美联储将很快缩减刺激政策规模，令新兴市场货币持续承压。印度卢比周三触及纪录新低，巴西雷亚尔跌至近五年低位，南非兰特兑美元亦接近六周低位。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。