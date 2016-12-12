中国经济成全球第一动力 没中国的多边贸易体制不会有生命力--专家

路透北京12月12日 - 中国人民大学重阳金融研究院首席研究员贾晋京认为，在全球市场中，中国以每年对世界经济增长约三成贡献率和最大的贸易份额，成为无可争辩的第一动力；可以说离开中国的推动和维护，多边贸易体制不会有生命力。

12月11日是中国正式加入世界贸易组织（WTO）15周年的日子。人民日报海外版周一刊登其署名文章称，15年来中国兑现了加入WTO时几乎全部承诺，却仍然有些成员公然宣布将违反中国加入WTO时所签订的协议，拒绝承认中国的“市场经济地位”。

文章认为，所谓“不承认中国的市场经济地位”，其真实意图在于对中国发起所谓“反倾销”调查时，仍然采用“第三国市场”同类产品售价作为参照，而非采用中国市场价格作为参照，以此向来自中国的产品征收高关税。但这样做，受伤害的实际上只能是这些国家自己。

“而搞贸易保护、建‘贸易小圈子’、抵制多边贸易体制等逆历史潮流而动的行为，终将被全球市场的洪流所淹没。”文章称。

如今，全球市场有约1/3种类的商品，中国的市场占有率世界第一。中国的“世界市场占有率第一”的种类数量几乎是排名第二的美国的两倍半，并且大多数是中高端产品。

不承认中国的市场经济地位，会导致什么后果？文章认为，显然，几乎不可能是这些国家希望的那样保护了本国的同类产业，而是进口商采用“绕路”的方法，经由其他国家转口来规避高关税。于是，利益被转口国获取，而征收高关税的进口国得到的，不过是消费者的无端损失。

目前中国是世界第一大产品生产国、第一大消费市场国、第一大吸引外资国和第二大对外投资国。15年来，中国从世界第六大经济体成长为第二大经济体，货物出口总额从2001年的占全球总量4.3%、排名世界第六，发展为2015年的占全球总量13.8%、排名世界第一。

“当前，世界经济形势纷繁复杂，存在多种‘逆全球化’因素，但全球市场相互融合的大趋势不会改变。”文章称。

中国商务部新闻发言人沈丹阳上周五表示，对12月11日后坚持在对华反倾销调查中继续使用“替代国”做法的少数WTO成员，中国将依据世贸组织规则采取必要措施，坚决扞卫自身合法权益。他强调，12月11日后所有世贸组织成员必须彻底履行第15条义务，全面终止“替代国”做法。（完）