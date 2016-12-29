专家称中国当前一些措施未根本消除金融风险 需加快体制改革应对

路透北京12月29日 - 中国国务院发展研究中心专家称，当前一些处置和防范风险的措施并没有从根本上消除金融风险，而是暂时将其后移，让金融环境变得更加复杂；中国供给侧结构性改革一定要格外注重防范金融风险，需从采取预防性措施、调整风险承受能力、加快金融体制改革等六方面入手予以应对。

新华援引国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠周三在一会议上称，在经济转型和结构调整的过程中，尤其要注意金融风险。要防范金融风险，首先是由被动的堵风险转向更加主动的找漏洞，采取预防性措施，比如现在可以控制结构化产品的杠杆系数，加强对信托产品和金融机构表外业务的规范力度等。

“还要加强政策定力，正确引导市场信息，确保传递信息清晰、准确；并且加强金融体制改革，消除制度性、体制性、政策性缺陷所带来的内生金融风险。”她称。

在调整风险承受能力方面，她认为，在应对小范围的金融风险中可以让金融机构受到锻炼，但系统性金融风险一定要确保不发生。而治理金融风险要内外并重，比如大力发展实体经济、深入推进国企改革、适时调整金融监管构架。

此外，要加强监管机构之间的政策协调性，特别是加强金融监管信息的共享，做好跨市场动态的风险监控。

2016年中央经济工作会议在强调稳中求进的工作总基调时，特别提出把防范金融风险放在更加重要的位置，凸显了防风险重要性。（完）