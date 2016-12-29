专家称中国当前一些措施未根本消除金融风险 需加快体制改革应对

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京12月29日 - 中国国务院发展研究中心专家称，当前一些处置和防范风险的措施并没有从根本上消除金融风险，而是暂时将其后移，让金融环境变得更加复杂；中国供给侧结构性改革一定要格外注重防范金融风险，需从采取预防性措施、调整风险承受能力、加快金融体制改革等六方面入手予以应对。
新华援引国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠周三在一会议上称，在经济转型和结构调整的过程中，尤其要注意金融风险。要防范金融风险，首先是由被动的堵风险转向更加主动的找漏洞，采取预防性措施，比如现在可以控制结构化产品的杠杆系数，加强对信托产品和金融机构表外业务的规范力度等。
“还要加强政策定力，正确引导市场信息，确保传递信息清晰、准确；并且加强金融体制改革，消除制度性、体制性、政策性缺陷所带来的内生金融风险。”她称。
在调整风险承受能力方面，她认为，在应对小范围的金融风险中可以让金融机构受到锻炼，但系统性金融风险一定要确保不发生。而治理金融风险要内外并重，比如大力发展实体经济、深入推进国企改革、适时调整金融监管构架。
此外，要加强监管机构之间的政策协调性，特别是加强金融监管信息的共享，做好跨市场动态的风险监控。
2016年中央经济工作会议在强调稳中求进的工作总基调时，特别提出把防范金融风险放在更加重要的位置，凸显了防风险重要性。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。