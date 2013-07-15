下半年中国经济增长下行压力较大--专家

香港《经济日报》：美中朝堆筹码 能否有惊无险？
朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底线，危机可能有惊无险拖过去。
路透上海7月15日 - 中国国家发改委宏观经济研究院常务副院长、研究员王一鸣近日表示，受制造业产能过剩、市场预期等因素影响，固定资产投资增长将继续放缓；而居民收入增长放缓以及消费增速有可能继续回落等，表明中国经济持续健康发展的基础并不牢固，下半年经济增长的下行压力仍然较大。
上海证券报周一报导援引他建议，在实施积极的财政政策上，适当扩大公共投资，加快棚户区改造，启动一批铁路、高速公路、城市轨道交通、宽带网络等建设项目，已经启动的加快建设进度。
在短期应对措施上，他还建议，应激发市场主体活力，在金融、铁路、输配电、电信等行业，加快推进放松行业准入、完善相关价格监管机制和配套制度建设的综合改革；加大一般竞争性领域国有资本退出力度，为非公经济腾出发展空间；完善促进消费政策，扩大节能产品惠民工程实施范围，研究出台新的刺激消费政策。
“从更长期来看，需要以改革创新培育经济增长新动力，把应该由市场承担的功能交还给市场，把市场化改革进行到底。”王一鸣称。
中国国家统计局周一将举行国民经济运行情况新闻发布会，公布6月固定资产投资、社会消费零售总额等关键经济指标。（完）
(发稿 林琦； 审校 曾祥进)
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