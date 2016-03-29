中国“十三五”开局需防止旧模式的惯性干扰--专家

路透北京3月29日 - 人民日报周二刊登专家文章称，今年是中国“十三五”开局之年，应当防止旧模式的惯性干扰开局的利好因素，兼顾好短期调控目标和中长期发展目标，协调好需求管理和供给侧结构性改革的关系，以及增强创新动力，防范创新风险。

该篇由中国市场学会会长卢中原撰写的文章称，今年各地各部门都强调要贯彻中央提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，但旧的发展理念、思维定势和行为方式并未彻底改变。

在简政放权方面，中央和地方、部门和部门之间改革步调不协调、不对接的矛盾时有发生，政府、市场、企业和社会组织之间的关系仍待理顺。在经济下行压力之下，投资过热的问题不易发生，但是地方上重速度轻质量、重发展轻改革的旧模式的惯性仍然存在，需要下气力扭转。

同时要兼顾好短期调控目标和中长期发展目标。最近几年，中国经济增长、价格稳定、就业增加和国际收支基本平衡的四大年度目标完成得不错。今后五年这四大年度目标应不难实现：只要经济增速保持年均6.5%以上，即可完成到2020年GDP和城乡居民收入翻番的宏伟目标。

当前更应关注中长期发展目标，特别是体现经济发展质量、协调性、可持续性和发展成果共享等要求的指标，比如投资效率和企业效率提高的程度，先进制造业和现代服务业对经济增长和就业的贡献，居民消费率和城镇户籍人口上升的比重，基本公共服务均等化和城乡收入差距缩小的趋势，资源环境约束性指标的完成进度等。这些目标容易受到短期经济波动的干扰。 要协调好需求管理和供给侧结构性改革的关系。当前中国经济仍存在下行压力，同时世界经济形势并不乐观，年度宏观调控仍需运用好需求管理政策，密切跟踪国内外经济形势变化，相机抉择，松紧适度，发挥好投资的关键作用、消费的基础作用和出口的支撑作用。

但要看到，供给侧结构性改革的作用通常在中长期显现，并不能替代需求管理。因而既不能只强调供给而忽视需求，也不能只强调需求而忽视供给，必须协调好需求管理和供给侧结构性改革的关系，并通过结构性新政策（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）来抑制旧需求、释放新需求，稳定并提高消费贡献，培育需求面的新动力。 此外，要增强创新动力，防范创新风险。当前中国迫切需要解决的问题是促进产业技术创新和商业模式创新。但是产权界定不清，创新收益分配不合理，研发脱离市场和制造业转型升级需求，综合成本上升、制造业利润过薄等，使企业缺乏主动创新或采用创新成果的动力。

而产能过剩、库存过多又使有意创新的企业和机构找不到技术成果的转化市场。因此应着重保护创新企业和创新者的财产权，让他们更多地分享创新收益。加强市场导向的关键核心技术创新，让技术创新和商业模式创新更加符合实体经济发展和制造业转型升级的需要。

完善创新风险的防范化解机制，尤其对年轻人创业、小微企业创新面临的风险以及新一代移动通信技术和互联网金融带来的新型风险，更需要加强风险提示和防范。（完）