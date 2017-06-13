中国房地产面临供需错配 缓解一线房价涨势需增加土地、住房供应--专家

路透北京6月13日 - 中国上海交通大学特聘教授陆铭周二表示，中国房地产面临的主要问题是供需错配，据其研究，以2003年为界，中西部土地供应份额持续上升，人口却在流出，而人口流入的东部沿海地区，土地供应份额在下降，结果是有需求的地方没供给，有供给的地方没需求。

他在中国蓝筹地产年会上称，缓解一线城市房价上涨趋势，需要增加土地和住房供应，建议放开建设用地总量管制，吸纳人口数量和住房库存挂钩，并调整建设用地内部结构，提高住宅容积率。

他称，过去为追求人口和经济资源均衡分布，通过行政手段把资源往中国的中西部导入，导致2003年之后中西部地区土地供应份额持续上升，人口在流出，土地供应却在增加。土地供应指标在中西部建了大量工业园和新城。

据其数据，有人口规划的新城大概458个，规划容纳人口接近2亿，而国家发改委的统计，全国大概有3,000个新城，面积超过10万平方公里。陆铭称，如果他们统计的近500个新城具有代表性，全国新城容纳人口就有12亿，即便不具有代表性，数字也已很可观。

“问题在哪里？空间分布出问题了，总量是够的，问题是大量房子建在人口流出地，这是今天房地产市场面临的基本问题。”他说道。

他们研究结果显示，2006年主要是沿海地区的新城建设量比较大，到2010年，经过了2009年4万亿刺激计划以后，新城建设大量集中在中西部，到2014年，新城建设全国各地普遍开花，最明显的是在辽宁等省。

他指出，中国的一线城市土地供应收紧，人口在持续流入，三四线城市在建新城，而且建的新城离老城比较远，还很大，在人口流出地土地供应充分，房子建得太多了。

而土地供应在2003年收紧的地方就是曾经土地供应多的、沿海的、人口密度高的、人均GDP高的地方，是人口流入地。

他认为，要缓解一线城市房价上涨趋势，必须且只有增加土地供应，增加住房供应。要放开建设用地总量管制，吸纳人口数量和住房库存挂钩，不再严格限制一线城市的用地。

他举例称，东京圈的辐射半径可以达到50公里，而上海大概只有20-30公里，如果上海未来对标东京成为都市圈，还有大量的土地供应余地。

在建设用地内部，也可以对工业、商业、住宅用地的比例进行调整。此外他还认为需要提高一线住宅容积率，比如，未来要对标纽约，建筑形态上是否有可能在市中心一些建筑对标纽约的曼哈顿。（完）