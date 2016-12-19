中国商务部专家预计明年人民币兑美元料贬值3-5% 美元强势将持续

路透北京12月19日 - 中国商务部研究院对外经济贸易部研究员金柏松周一预计，人民币兑美元明年料贬值3-5%；2017-2018年美元强势将达到峰值，但中长期看，美元达到峰值以后很快会有回落。

他在社科院经济蓝皮书发布会上称，2017年美国经济增长乐观，特朗普上任以后要加大基础设施建设，增加减税促进经济增长，这些因素下美元将维持强势，人民币汇率会持续贬值。

他并指出，现在很多中国投资者要把人民币换成美元，去海外投资，配置全球资产；尽管现在看美元还有升值的潜力，但如果投资是五年以上，五年后人民币或许会升值，所以要考虑投资的期限。·

他同时认为，与2001年相比，相较日本、欧盟、英国，当前美国经济复苏的势头更强劲，发展的潜力也更大。这一轮美元上升的周期中，美元指数可能会超过上次的120高点。

“人民币一直是求稳为主，...人民币汇率贬值幅度如果跟日元、欧元、英磅比要小得多，所以人民币汇率在世界各大主要货币当中表现是稳健。”他说。

人民币兑美元即期周一早盘放量上涨，但较盘初仍回吐了部分涨幅，中间价则意外大涨近200点，监管层或启动过滤机制。交易员称，中间价“扩大”弹性，反而给客盘逢低购汇机会，单边贬值预期使得大行不得不继续提供美元流动性，短期汇价料仍承压。（完）