专家称中国有能力应对美联储加息 需稳定增长、管理资本流动和预期

路透北京12月21日 - 人民日报海外版周三刊载专家观点称，只要中央政府能够与市场充分沟通，合理完善和调整人民币汇率机制，并给出明确的人民币汇率预期，那么中国经济就能够顶住美元加息的压力。尽管短期内会面临阵痛，但方向还是乐观的。

文章援引青岛大学财富管理学院院长易宪容称，此次美联储加息使得美元较为强势，人民币作为非美元货币，必然面临贬值和汇率下行的压力。中国要想应对美元加息的压力，最重要的是做好三个方面：稳定经济增长、管理资本流动，和管理预期。

“首先是要使经济增长速度保持在合理区间。只有经济增长平稳，国内外的投资者才能有信心，资本外流的速度也就会相应放慢。”他称。

他并称，要加强资本流动管理、调整外汇供求关系。同时，要管理好预期，破除单边预期。过去，单边预期主要是人民币不断升值，现在的单边预期则是人民币不断贬值。当然，管理预期是要建立在实际经济健康稳定发展的前提下。

在他看来，目前中央实行稳健中性的货币政策，主要面临两大挑战。首先是重新定义中国的住房市场，并让中国住房市场回归到基本居住功能，而不是作为投机炒作赚钱的工具。这也就要求在宏观上管住货币，微观信贷政策上支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。中国房地产市场的长效机制只能建立在这个基础上。

其次，就是要把防控中国金融风险放到更加重要的位置，着力防控资产泡沫。当前中国资产最大泡沫就是房地产泡沫，因此要特别慎重对待，从而维护好实体经济，维护好企业及个人劳动的生产动力。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周二称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在。（完）