首都机场T3航站楼周六发生爆炸案

路透北京7月20日 - 一名坐轮椅的男子周六在首都机场T3航站楼到达厅一出口附近引爆自制爆炸装置，造成本人受伤。

首都机场官方微博发布消息称，爆炸未造成周围人员伤亡，首都机场运行秩序正常。

新华社报道称，该男子名叫冀中星，34岁，山东菏泽人，因有意见诉求，在现场发放传单被阻拦，随即引爆了自制的爆炸装置。

一些活动人士及维权律师随后在网上发布了冀中星的投诉信。投诉信显示，冀中星于2005年在广东东莞市被治安队员殴打致残。

目前无法独立核实投诉信内容。

以前，中国曾发生过百姓因投诉无门而采取制造爆炸事件等极端举动的情况，但在安检严格的机场发生此类事件却十分罕见。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。