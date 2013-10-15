首都机场爆炸案被告冀中星获刑六年

路透北京10月15日(记者 Sui-Lee Wee) - 首都机场爆炸案被告人冀中星的律师周二表示，冀中星被判处有期徒刑6年。这一判决结果引发了社会的广泛同情和愤慨。

现年34岁的冀中星来自山东省，曾在广东打工，因被治安员殴打已上访多年，因觉得受到不公正对待，他到机场发放传单，受到阻拦，随即在首都机场引爆自制的爆炸装置，造成其本人受伤，一名民警受轻伤。

冀中星的律师刘晓原在接受路透电话采访时表示，法院认定冀中星的行为构成爆炸罪。官方媒体也对此予以证实。

刘晓原说：“我们认为这个判决有问题，冀中星不是故意去机场要引爆、要炸机场，或者要自杀。”

“我认为这个审判中很多事实没有查清，虽然判决书上有提到，但其实并没有充分考虑和发现在机场发生爆炸案的起因。”

刘晓原称，冀中星当天说考虑以后再决定是否上诉，因为有10天的上诉期，所以他本人还没有决定。

画家陈浩东在微博中写道：“我们更加想知道当初伤残冀中星的凶手如何处理？” 陈浩东是中国当代艺术研究院广东分院院长。

昆明律师龚列钢在微博上称：“冀中星六年，下手真重！对于一个弱者，实在维权无门的抗议性表达行为，只造成一民警轻微伤，且冀中星在案发现场声称手中有炸弹，让周围人远离，对于这样的情节判六年，量刑畸重。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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