山西太原爆炸案告破 嫌犯被抓

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
路透北京11月8日 - 中国官媒周五报道称，山西太原“11·06”爆炸案告破，犯罪嫌疑人丰志均已被警方抓捕归案。
报道称，警方初步查明，犯罪嫌疑人丰志均，男，41岁，曾因盗窃被判处有期徒刑九年。
“警方从其住处缴获了私自制造的爆炸装置，发现了大量犯罪证据，”中央电视台在其官方微博称。“丰志均对犯罪事实供认不讳。”
报道称，周五凌晨2点，该案成功告破，犯罪嫌疑人丰志均在太原被抓捕归案。
据官媒报道，周三早上7点40分左右，位于太原市迎泽大街的山西省委附近连续发生爆炸，造成一人死亡、八人受伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。