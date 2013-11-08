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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 15:07 BJT

山西太原爆炸案告破 嫌犯被抓

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月8日 - 中国官媒周五报道称，山西太原“11·06”爆炸案告破，犯罪嫌疑人丰志均已被警方抓捕归案。

报道称，警方初步查明，犯罪嫌疑人丰志均，男，41岁，曾因盗窃被判处有期徒刑九年。

“警方从其住处缴获了私自制造的爆炸装置，发现了大量犯罪证据，”中央电视台在其官方微博称。“丰志均对犯罪事实供认不讳。”

报道称，周五凌晨2点，该案成功告破，犯罪嫌疑人丰志均在太原被抓捕归案。

据官媒报道，周三早上7点40分左右，位于太原市迎泽大街的山西省委附近连续发生爆炸，造成一人死亡、八人受伤。(完)

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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