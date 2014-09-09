中国出口料维持强劲增长 苹果新手机提供助力--美银美林

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 国际投行美银美林最新研究报告称，预计中国出口增长有望保持强劲，9月苹果(AAPL.O)发售iPhone手机新机型后，将为年底前每个月份都贡献1个百分点的出口同比增幅，从而令近10%的同比增幅得以延续。
美银美林此前曾指出，苹果将要发布的iPhone 6机型广受期待，预计参与制造国家地区的宏观经济指数都会受到提振，“虽然这是一款美国产品，但它在中国大陆完成组装，除了中国销售的部分，其余都将计入中国出口。”
该投行最新报告并称，出口强劲将为中国下半年经济增长提供助力，但同时纪录高位的贸易顺差也会进一步推升人民币汇率。同时，国际原油和铁矿石价格的下跌，也将在年底前每个月为中国进口商品节省50亿美元资金。
报告认为，中国进口数字欠佳，一定程度上是受投资需求不振影响，但更重要的原因在于国际大宗商品价格的下挫，和商品相关的融资交易出现逆转。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。