数据观测：中国1月进出口增速料大幅放缓

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 公布内容: 1月进出口贸易数据
* 公布时间: 2月10日(周五)
--调查结果:
指标 1月中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 4.8 -12.0-13.4 13.4 37.7 19
进口(%) 0.5 -16.2-11.8 11.8 51.0 19
贸易顺差(亿美元) 104 -13.8-165 165.2 64.5 19
--数据要点:
路透调查综合19位机构分析师预测中值显示,中国1月进出口同比增速均将呈现大幅回落,因受春节假期因素影响,当月工作日明显减少,企业亦放假停工.
从调查数据来看,1月出口同比增速预期将放缓至4.8%,将是去年2月以来最缓慢的月度出口增速,除春节因素外,亦是由於欧盟等国经济复苏乏力.
而当月进口同比增速亦料放缓至0.5%,为2009年10月以来最低水平,大宗商品等生产资料价格持续下滑显示终端需求不振.另外,分析师并预计,1月将录得贸易顺差104亿美元,较上月的165.2亿美元收窄.
交通银行金融研究中心认为,受世界经济减速的影响,2012年中国出口增速将明显回落,但料不会出现负增长;而进口方面,由於中国内需仍然较强,同时鼓励进口的政策将继续实行,因而进口增速仍将高於出口,全年增速将达约13%.
国家发改委副主任张晓强此前表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.
中国海关数据显示,2011年中国外贸进出口总值达3.64万亿美元刷新年度历史纪录,同比增长22.5%,.不过12月中国进出口增速延续下行趋势,并双双创下近期新低.
--市场影响:
月度进出口贸易数据若大幅低於市场预期,则显示出当下国内外经济下滑压力较大,从而将影响市场信心,投资者或抛售如股票和大宗商品等风险资产,资金或流向美债或黄金等传统避险资产.
相反,贸易数字若意外强於预期,则将会减轻投资者相关忧虑.不过市场信心若要彻底回暖,则还需政府进一步放松政策,投资者将期待看到更多具体措施得以落实.
以下为本次路透调查的结果:
机构 出口 进口 贸易顺差
(同比%) (同比%) (10亿美元)
--------------------------------------------------------
澳新银行 -6.1 -8.7 9.90
交通银行 6.2 6.7 6.00
交银国际 7.0 1.0 15.00
美银美林 13.4 11.8 16.50
国开证券 5.3 -0.9 15.10
建设银行 -12.0 -16.2 11.70
中信证券 6.3 11.2 -0.90
德意志银行 -5.0 -8.0 10.40
华融证券 6.5 6.0 8.60
华泰联合证券 4.8 -1.4 15.50
华宝信托 3.2 3.6 5.00
兴业银行 -3.8 -9.9 16.00
瑞穗证券 5.3 -0.9 15.10
华侨银行 5.0 10.0 -0.43
北京领先国
际金融资讯 0.0 5.0 -1.38
国海证券 -2.0 -3.0 7.16
上海证券 6.1 4.0 10.00
渣打银行 0.8 0.5 11.30
瑞银 -2.0 -8.0 14.40 (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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