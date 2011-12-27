明年中国进出口料增长约22%--专家

路透上海12月27日电---中国商务部研究院院长霍建国称,中国不能够容忍投资、消费和出口出现同步回落,预计2012年进出口将保持22%左右的增长,中国仍将延续稳出口与扩进口并重的思路不变.

上海证券报周二援引他表示,2012年乃至更长的一段时间,发达国家经济减速、新兴市场压力增大等使得中国面临的国际贸易环境仍不容乐观,加上国内经济发展的内生性矛盾、要素成本上升、人民币波动等因素,都将使外贸企业的经营压力加大.

他认为,出口对经济的作用,不仅仅是理论上的净出口,它有一个乘数效应.这个乘数效应对於国内的就业和整个制造业的配套是有重要作用的,而且有更多的部门开始认识到这一点.

据海关数据,今年1至11月,中国外贸进出口总值达3.31万亿美元同比增长23.6%.而发改委专家此前曾预测,明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间,增幅在14%至17.5%之间.

霍建国还指出,从现在看,投资的後续潜力是很弱的,而消费又迟迟拉动不起来,其实现在的拉动模式已经从2009年投资拉动比较突出到出口日益发挥更大的作用,因此当出口回落的时候,人们还是比较紧张的.

报导并称,有业内人士观点认为出口至少应保持15%以上的增长,如果低於这一临界点,就业将受到重要影响.现在和出口相关的就业保守统计大概就有8,000万人.

中国商务部部长陈德铭日前表示,明年世界经济增长的动力依然不足,发达国家市场需求继续萎缩,加上贸易保护主义频发,中国外贸进出口形势不容乐观,但预计将小幅增长.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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