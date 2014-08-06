数据观测：中国7月出口料短期企稳 稳外贸政策作用有所显现

* 公布内容: 中国2014年7月进出口数据

* 公布时间: 8月8日（周五）

--调查结果ECONCN:

指标数 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

出口(%) 7.5 2.9-11 7.2 5.1 30

进口(%) 3.0 -4.9-6.3 5.5 10.9 30

贸易顺差(亿美元) 270 192-380 316 178.2 28

--数据要点：

最新路透调查结果显示，受稳外贸扶持政策作用显现，中国7月出口料短期企稳，而银行收紧贸易融资授信规模以及人民币汇率波动加剧，提升商品贸易融资的汇率对冲成本，令进口承压，外贸将继续延续出口强、进口弱的格局。

接受调查的30位分析师调查中值显示，7月出口和进口料分别同比增长7.5%和3.0%，出口较上月略增，而进口增幅放缓，当月贸易顺差料达270亿美元。

申银万国证券报告称，受去年高基数因素带动，7月份的进出口增速都会有所回落，但不宜用单月数据的涨跌判断趋势，整体下半年出口有望好于上半年，同时，今年一季度的外贸增速有望成为全年低点。

“进口未来依然承压，...未来中国出口仅是保持平稳，不宜过度乐观。”海通证券报告指出。

交通银行金融研究中心报告认为，国际市场持续回暖，各地落实外贸增长政策取得实质性成果，料7月出口增速7.5%左右。但作为中国重要贸易伙伴的日本经济前景堪忧，中日政治关系紧张严重影响双边经贸往来。

进口方面，当前国际大宗商品价格存在下行空间，铁矿石、铜、橡胶等商品价格仍有下行趋势，大豆、石油等商品进口价格上涨压力不大，估计今年7月进口同比增速或将回调至2%。

而相关数据也不乐观。中国稍早公布的7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准，服务业发展陷入停滞，这和官方非制造业PMI一道，要求持续的政策支持以夯实经济复苏基础。

花旗集团的观点则相对乐观，认为7月出口表现仍将优于进口，PMI的新出口订单指数改善意味着外部经济持续改善，尤其是美国的需求。而韩国7月出口增速改善也进一步验证了出口的动能犹在。预期中国7月出口增速将高于6月水平，进口增速将达到6%，贸易顺差将达到316亿美元。

国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口 进口 贸易顺差

（同比%） (同比%) （十亿美元）

4CAST 6.5 6.3 19.20

Action Economics ~ ~ 25.00

澳新银行 10.3 3.0 31.60

交通银行 7.5 2.0 28.40

巴克莱 9.5 3.0 30.50

法国巴黎银行 9.0 6.0 35.90

中银国际 6.0 4.0 22.19

美银美林 7.5 6.0 21.60

CA-CIB 4.4 1.3 23.90

国开证券 7.3 -2.1 34.86

招商证券 7.6 3.2 26.50

民族证券 6.8 -4.6 ~

花旗 8.5 6.0 23.50

中信证券 11.0 0.5 37.40

瑞士信贷 8.0 -1.0 ~

德意志银行 8.0 3.0 27.60

高盛 6.7 -1.0 31.90

海通证券 5.3 1.7 24.70

汇丰 8.0 5.3 23.90

华创证券 7.4 2.0 28.30

华宝信托 4.8 1.1 25.00

兴业银行 8.7 4.0 27.50

ING金融市场 5.0 -4.0 33.80

摩根士丹利 8.0 4.0 26.00

Natixis 4.8 4.1 ~

OCBC 9.5 5.0 36.30

上海证券 6.5 -4.9 38.00

申银万国 2.9 -0.1 23.30

法兴银行 8.0 3.0 27.70

渣打 5.0 2.0 24.00

瑞银 8.5 5.0 25.20

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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