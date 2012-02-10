分析师看中国1月进出口数据

路透北京2月10日电---中国海关周五公布,1月中国进出口双双呈现负增长,均创出两年以上新低,而贸易顺差则创六个月来新高,主要受春节等季节性因素影响.

主要数据:

--1月出口同比下降0.5%(路透调查中值为增加4.8%),去年12月为13.4%

--1月进口同比下降15.3%(路透调查中值增加0.5%),12月为11.8%

--1月贸易顺差272.78亿美元(路透调查中值为顺差104亿美元),12月为顺差165.2亿美元

以下为市场人士的评论:

--美银美林驻香港经济学家 陆挺:

对於"差"的数据,市场信心可能会略微更悲观些,但贸易数字的"差"也可能给投资者带来政策放松的希望.多数机构投资者都很清楚新年假期效应,所以可能不会对孱弱的贸易数据反应过度.而如果市场对数字表象做出错误反应,他们会抓住机会.

我们相信,中国2012年经济增长的主要拖累和最大风险,都在於欧债危机引起的外部需求疲软.我们的欧洲经济学家预计今年欧元区经济会衰退0.6%,但没人知道欧元区崩溃的可能性有多大、後果有多严重.

--汇丰银行中国区经济学家 孙俊威:

1月份进出口数字疲软主要反映了春节等季节因素带来的影响.不要对单月数据做过度解读,月度数据通常波动较大.

当月进出口数字的降幅还没有大到足以引发对货币政策进行大幅调整的程度.监管层可能还要参考2月份数据,或者像外汇占款一类指标,来掌握政策基调.

--巴克莱资本驻香港经济学家 常建:

进口收缩更让我们忧虑,即使去除当月工作日减少的影响,1月份进口还是处於下降,延续去年12月趋势,这意味着目前的国内投资需求仍在不断下滑.

--华融证券策略分析师 肖波:

进出口受季节性因素影响下滑,进口下滑幅度超预期,这跟1月工作日相对较少,进口计划量减少有关.下月顺差会有所缩窄,进口主动性增大,但出口难以迅速恢复.1,2月合并看,出口可能为正,不过增幅预计不大,进口将小幅下滑.

从现在数据看,中国在贸易上还应加强力度,尤其在出口方面,在欧洲市场下滑的情况下,应寻找新贸易夥伴.

--安信证券宏观分析师 尤宏业:

1月受季节假日因素扰动,贸易数据有一定的不可比性,不能过度解读,目前来看,全年出口增速会有较明显的下降,进口会有一定回落.

不过贸易顺差上升颇值得关注,且顺差的量是不小的.要关注贸易顺差可能有从收缩转向扩张的趋势,如果这一趋势成立,那麽将对外汇占款,流动性以及资本市场有比较大的影响.

现在可以看出,去年9和10月份的人民币贬值应该是短期现象,因为从全球角度看,去年三四季度新兴市场国家的汇率也都是在贬值的,总体而言,人民币仍在升值通道内,全年人民币升值幅度料在3-4%.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

1月进口大幅下降,超出预期.主要是受春节假期影响,1月份工作日大幅减少亦放大了结构调整对经济的影响.出口下降同样受到春节错位影响,可以预见的是2月份出口增速将出现反弹.

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅：

1月的进出口数据都略感意外,进出口增幅双双下降,尤其是进口降幅较多,估计与春节因素有关,春节长假,加之进出口的订单通常都比较提前,不过顺差的数还是比较大,显示中国企业的出口形势似乎比预期的略好点.

从单月数据看,1月逾200亿美元的顺差比较大,估计中国要实现减顺差的目标可能没有预期的快,而庞大的顺差也容易让中国成为国际上指责人民币汇率及引发贸易战等借口.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

去年年底企业集中发货,加上今年1月份工作日确实比较少,所以出口出现同比下滑.不过美国消费数据还是可以的,所以展望未来数月,我们认为2月份出口增速将出现回升,维持此前对於全年增幅10%左右的预期.

进口回落的比较多,说明国内需求疲软,但是仅仅从1月份数据判断经济情况为时尚早,还是要观察一下等2月份数据出来.

--中信建投策略分析师 郑联盛:

出口比预期要差很多,市场普遍预期零增长,主要原因在於发达经济体特别是欧洲的总需求相对不足,引发了对中国等出口市场的需求下降.在全球去杠杆持续的过程中,总需求相对不足仍然是一个中期趋势,未来一段时间的出口仍面临较为明显的压力.出口的趋势性下跌,对於中国改善储蓄-投资缺口的压力进一步加大,经济结构转型的压力加大,同时也意味着宏观经济的整体风险可能在累积.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

1月份的数据除了显示季节性因素的影响外,欧洲的紧缩政策的负面影响也已开始显现,而且从数据看,对中国出口形势的影响还是比较严峻的.对於出口,我们还是希望保持一个低速的增长,而并不希望看到负增长的局面.

出口是否已经出现了一个趋势性的变化,这个还需要观察1-2个月的数据,要在一季度後再看整体的情况.现在我们保持一个谨慎的态度.目前还看不到汇率政策因此而调整的必要,也还需要观望.

但我们必须看到即使抛开季节性因素,1月份的外贸整体也是一个比较弱的状态,这可能需要货币政策有一个放宽的支持.虽然1月的CPI数据还是比较高,但我们认为现在货币政策应更多关注经济数据,如果经济数据显示需要货币政策支持的话,货币政策还是应该有适度的放宽.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

1月出口数据符合预期.之前我们根据韩国数据估算,中国当月出口应该在-5%到1%的范围内,最终结果亦属正常.这里面可能有春节分布的季节因素,但并不是主要的,因为春节前也会有集中出货.这轮出口放缓还是来源於欧美需求的走弱,韩国、越南、中国台湾的1月出口数据都出现了明显的环比下滑.

进口下滑幅度略超预期,背後应该是内需的放缓和目前正在进行的主动去库存.但整体来看,1月数据还是有较大特殊性,要得出进一步的趋势性的结论,可能还要看後续数据.

**相关背景**

--中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.

--中国国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场;同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.

--中国国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.

--在欧美经济不确定性因素增加、中国出口形势弥漫悲观预期的背景下,着名经济学家樊纲表示,随着人民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进

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