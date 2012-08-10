中国外需欲振乏力 稳增长还靠内需

* 7月进出口均为个位数,远逊预期

* 外贸前景料仍低迷,全年增长10%目标更显难度

* 刺激出口政策有心乏力,经济增长还靠内需

* 金融市场反应悲观

路透北京8月10日电---继上日公布的中国工业和消费增速创出多年新低後,周五的贸易数据亦一改前两个月的亮丽之势,出口增速意外猛降10个百分点,凸显在欧洲危机持续、美国经济蹒跚之际,外需难以稳增长,摆脱经济疲软泥潭需靠国内需求.

中国海关稍早公布,7月出口同比增长1.0%,大幅低於路透调查中值8.6%,亦创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,亦低於预期的7.2%.贸易顺差则较前月收窄,为251.47亿美元.

"这让经济能很快复苏的前景变得有些扑朔迷离.出口增长出乎预料地急剧下滑,政府目前的投资刺激计划似乎并不够."环球通视分析师Alistair Thornton和任先芳表示.他们认为,数据证实5,6月出口强劲的表现并不正常,由於主要出口市场都面临几大风险,出口重归快速下行的的通道.

商务部副部长高虎城周五稍早表示,中国要完成年初所确定的进出口贸易保持10%左右增长目标,下半年的压力会更大.但中国会继续保持相关政策的稳定,争取实现今年进出口增长目标.

暗淡的贸易数据与上日公布的工业生产、消费以及固定资产投资互相印证.7月工业增加值同比仅增9.2%,社会消费品零售总额同比增长13.1%,均逊於预期并创出多年新低,显示中国经济仍在寻底过程中,前期推出的宽松政策并未立竿见影地转化为实体经济需求.

华宝信托宏观分析师聂文相对悲观,他认为出口大幅低於预期,进口也低於预期,说明内外需都不好,中国经济还在寻底的过程中."三季度底部的论断又要打个问号了."

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,其中出口对GDP的贡献为-0.6%.

欲浏览中国贸易数据相关图表,请点击链接(r.reuters.com/vex89s)

数据公布後,中国沪综指.SSEC和香港股市.HSI分别收低0.24%和1.07%;MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS跌0.81%.

布兰特原油期货亚洲交易时段下跌0.97%;人民币兑美元即期周五早盘走低,脱离上日收盘创下的逾一个月高位,因中国最近公布的宏观经济和外贸数据均不及预期,隔夜非美元货币亦连续走弱,均拖累人民币今日表现.

*三季度外贸形势难以乐观**

5,6月出口的强劲增长是否是昙花一现?分析人士多认为,中国两大出口地区美国和欧洲经济皆不乐观,今年剩余时间的出口增幅或仍在个位数,内外需不振拖累外贸,实现年初10%的增长难度不小.

中国国际经济交流中心研究员张永军认为,看似不错的5,6月份贸易数据实际上有人为调整的原因,因接近年中,涉及出口退税等一些原因,企业往往会有加快进出口的冲动,而7月份的外贸数据应该说是回归正常.

"毕竟从国际环境看,欧债危机并没有根本好转,外需依旧不旺,内需也不振,外贸的压力确实很大,估计8月份进出口仍会保持个位数的增幅,可能会在5%以下."他说道.

7月全球贸易陷入颓势已有佐证.因资通讯产品出口持续减少,台湾7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣於市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.而韩国7月出口亦同比减少8.8%,跌幅远高於预期的3.6%.

浙商证券宏观经济分析师郭磊表示,"这一情况与同期美国经济出现反复、欧债危机局面未有根本改观有关.8月是休假月,欧洲的重要时间窗口都在9月,全球宏观面预期的改观也只能等待那时,而同样的逻辑之下,中国及其他新兴市场出口的根本性好转可能要等四季度了."

花旗集团中国高级经济学家丁爽认为,前几个月的强势更多是反映以往订单,而最新数据已显示出口新增订单减少.因此下半年出口料仍会呈现疲弱状态,预计整年的进/出口同比增速均将保持在个位数."中国官方10%的外贸增长目标,现在看来实现难度会比较大."

不过交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟持不同观点,他认为,虽然受欧债危机冲击,7月出口增长仅有1%,但单凭一个月并不代表趋势扭转.从全球看,美国经济有波动但整体在持续复苏进程中,而且中国巴西和俄罗斯等新兴市场出口表现不错,如能维持得住,出口仍有望有不错的增长,维持全年出口增长10%的判断.

**刺激出口弹药不足**

尽管中国"稳增长"弹药充足,但在刺激出口上已难有太大作为.

法兴银行的姚炜表示,今年整体贸易的环境还是比较差,尤其是欧洲的环境,三季度还没有见底,美国也没有明显起色,而且在现在这种环境中,还想通过政策来支持出口的话会引起贸易战,人民币能起到的作用也相当小了.

4月以来,随着中国经济数据再显走缓迹象,市场对人民币汇率的预期也从年初的"双向波动,小幅升值"有所转变,人民币兑美元走势偏弱,企业持有美元的意愿更强.今年迄今人民币兑美元累计贬值1.4%.

"所以比较好的选择还是加速经济结构转型,合理拉动内需."她说道.

今年4,5月来,中央推出"稳增长"举措,进一步加大政策预调微调力度,央行一个月内两度降息、并两次下调存款准备金率.而在房地产调控维持偏紧的政策基调下,适当加快基础设施投资成为稳增长的重要措施.

中国国家主席在制定下半年经济政策的高层会议上强调,要把稳增长放在更加重要的位置."进一步落实和完善已出台的各项政策措施,加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大国内需求."

"上半年外贸对GDP贡献为-0.6,预计下半年将拉低更深.不过这一点在我们对经济的总体判断中已经考虑进去了,目前仍维持中国经济二季度见底,三季度小幅反弹的判断."花旗银行中国高级经济学家丁爽说道.

分析人士认为,随着前期稳增长措施效果的显现,内部投资将有所回升,进口在未来几个月可能会有一定程度的复苏.(完)

--发稿 路透中文部;撰写 宿泱韫;审校 黄凯

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