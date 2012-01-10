外部风险将加剧中国出口不确定性--摩根大通

路透北京1月10日电---投资银行-摩根大通周二发布报告称,欧元区主权债务危机的发展及其对全球金融市场和需求的影响,将继续是中国2012年初所面临的最大外部风险,从而加剧出口领域的不确定性.

中国海关今日稍早公布去年12月贸易数据,当月进出口增速双双降至逾两年低点,因外需萎靡且内需不振.且进口增幅远逊於预期,推动当月贸易顺差扩大至165亿美元.

"外部环境欠佳,尤其是终端需求增长疲弱,将继续增加近期中国出口领域的不确定性",摩根大通指出.

另外,在人民币汇率方面,报告依然认为,中期看,人民币将继续缓慢升值,预计2012年全年将升值3-4%.

摩根大通分析称,首先,中国不太可能出现硬着陆.尽管国内外风险增加,但中国经济到目前为止已表现出明显的恢复能力.同时,中国政府将采取积极主动的财政政策和稳健的货币政策来确保合理的经济增长水平.

其次,中国将在未来数年继续维持经常项目顺差,不过顺差规模会逐年缩小.

"因此,渐进式升值依然是中国经济再平衡……助减外储增长的长期战略,"报告表示.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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