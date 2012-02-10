中国进出口意外负增长令外贸前景蒙阴 人民币升值压力或再现

2010年11月7日在北京拍到的人民币与美元图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 春节因素扰动令中国1月进出口负增长并远逊预期

* 外贸前景蒙阴但趋势性发展仍需进一步观察

* 贸易顺差创半年来新高,令人民币升值压力或再现

作者 李文科

路透北京2月10日电---中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.

分析师表示,数据尚不足以引发政策调整,外贸状况的发展趋势仍需进一步观察未来数据变化.值得关注的是,本月贸易顺差续扩至半年来新高,或拖累中国减顺差目标的实现,并令人民币升值压力再次"浮出水面".

"1月份进出口数字疲软主要反映了春节等季节因素带来的影响,……还没有大到足以引发对货币政策进行大幅调整的程度."汇丰银行中国区经济学家孙俊威称,监管层可能还要参考2月份数据,或者像外汇占款一类指标,来掌握政策基调.

不过,进出口双双负增长并远逊市场预期显示,中国外贸环境不容乐观.中信建投策略分析师郑联盛称,发达经济体特别是欧洲总需求相对不足,引发对中国等出口市场需求下降.而在全球去杠杆持续过程中,总需求相对不足仍是一个中期趋势,未来一段时间的出口仍面临较为明显的压力.

"出口的趋势性下跌,对於中国改善储蓄-投资缺口的压力进一步加大,经济结构转型的压力加大,同时也意味着宏观经济的整体风险可能在累积."他称.

而进口的大幅下滑或显示内需正陷入疲软.巴克莱资本驻香港经济学家常建称,进口收缩令人忧虑,即使去除当月工作日减少的影响,1月份进口还是处於下降,延续去年12月趋势,这意味着目前的国内投资需求仍在不断下滑.

海关今日公布数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.

数据公布後,中国外汇交易市场人民币兑美元早盘追随中间价创出历史新高.中国股市沪综指.SSEC早盘小幅收升,午盘则震荡回落.

海外市场方面,澳元和新西兰元周五遭遇获利了结,此前连续五周上涨令这两支货币涨势过度.

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**下月出口增速料好转**

部分分析师表示,春节错位等季节性因素使本月外贸数据具有较大特殊性,不宜过度解读,料2月份外贸数据将有所好转,而外贸状况的整体发展趋势仍需进一步观察未来数据变化.

"1月的进出口数据都略感意外,进出口增幅双双下降,估计与春节因素有关,……不过顺差的数还是比较大,显示中国企业的出口形势似乎比预期的略好点."中国国家信息中心高级经济师祁京梅称.

国开证券宏观经济分析师杜征征认为,去年年底企业集中发货,加上今年1月份工作日确实较少,导致出口出现同比下滑.不过美国消费数据尚可,展望未来数月,料2月份出口增速将出现回升,并维持此前对於全年增幅10%左右的预期.

此前中国商务部部长陈德铭表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长.2011年下半年以来,中国外贸增长势头有所放缓,外贸企业尤其是小微企业经营压力加大.

**人民币升值压力或再现**

去年下半年以来,人民币升值压力逐步缓解,四季度甚至出现贬值预期.业界认为,人民币仍在升值通道中,只是步伐相对平缓.但1月贸易顺差创下半年新高,或令人民币升值压力再次"浮出水面".

"从单月数据看,1月逾200亿美元的顺差比较大,估计中国要实现减顺差的目标可能没有预期的快,而庞大的顺差也容易让中国成为国际上指责人民币汇率及引发贸易战等借口."祁京梅表示.

近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处於国际公认的合理区间.

安信证券宏观分析师尤宏业亦认为,1月份贸易顺差的上升颇值得关注,若贸易顺差从收缩转向扩张的趋势形成,那麽将对外汇占款,流动性以及资本市场有比较大的影响.

"现在可以看出,去年9和10月份的人民币贬值应该是短期现象,……总体而言,人民币仍在升值通道内,全年人民币升值幅度料在3-4%."他称.

此前公布的中国1月通胀数据超出市场预期,令政策微调声音趋弱,从而推动人民币回升.而中国国家副主席习近平访美在即,目前市场密切关注人民币中间价是否能延续近日强势.(完)

--发稿 路透北京中文部; 审校 曾祥进

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