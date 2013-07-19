中国出口业洗牌在即 盼救星不如断臂自救

* 人民币实际有效汇率升势或未完结

* 中国出口企业竞争力仍将进一步承压

* 年内料很难出台实质性保出口政策

* 名义有效汇率存有贬值风险，但主动贬值可能性不大

* 出口企业应主动加快转型升级提升竞争力

作者 李然

路透北京7月19日 - 中国出口行业正陷入前所未有的洗牌压力。

国际清算银行(BIS)公布最新的人民币实际有效汇率(REER)连创新高，显示中国出口行业的竞争优势正持续下降。这一方面反映了人民币名义汇率的升值趋势，同时也折射出国内外贸易环境的恶化、成本上升等结构性因素。

在中国新一届政府坚定“底线思维”、坚持经济转型的思路下，市场人士普遍认为，下半年出台实质性出口扶持政策的可能性不大；中长期看，国内外不利因素还会持续挤压贸易行业生存空间，人民币实际有效汇率仍有延续升势的可能性。

尽管年内名义汇率也存在贬值的风险因素，包括中国经济下行、央行可能启动降息、下半年美国退出QE预期和资本流出风险等，但出口企业也不应坐等人民币贬值来缓解压力。目前市场多认为中国政府为提振出口而主动让人民币走贬的可能性不大，企业应主动加速转型升级，提高国际竞争实力。

“今年年内BIS的人民币实际有效汇率还是有升值压力，出口压力会非常明显。”交通银行金融研究中心陈鹄飞分析说，外围不利的国际货币环境加大了中国企业的出口压力，同时国内工业领域持续的通缩更是挤压了加工贸易企业的利润空间。

国际金融问题专家赵庆明对路透表示，出口不好的情况下还允许有效汇率升值，说明中央对于当前经济增速仍然认可，同时也是对经济转型的坚持，“经济转型就是转过度依赖出口，转向消费和民间投资，那你就不能动辄保出口、保投资。”

实际有效汇率衡量了一国货币相对于一篮子货币汇率的贸易加权平均值，并考虑了价格变化因素。它反映的不仅仅是汇率变化，还反映了国内的原材料价格涨跌以及工业企业制造盈利能力，综合体现出一国出口的国际竞争力状况况。

BIS的6月人民币实际有效汇率指数为116.34，为连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。但较5月升值仅0.18%，升值幅度明显放缓。今年以来该指数累计升值达5.67%，大幅高出人民币兑美元汇率同期约1.5%的升幅。

中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑。海关总署发言人郑跃声上周在新闻发布会上称，当前中国外贸面临严重挑战，三季度出口形势不容乐观。他分析称，外部市场需求持续低迷是抑制出口的主要原因，而汇率、劳动力工资等出口成本在持续上升，加大了出口企业的出口难度，包括贸易摩擦在内的贸易环境也在恶化。

**下半年保出口可能性不大**

商务部新闻发言人沈丹阳周三称下半年出口形势仍不容乐观，相信支持外贸举措应该会尽快出台。他在新闻会上表示，正在会同国务院有关部门进一步采取支持措施。

“总的思路是为企业提供一个既有利于稳增长，有利于调结构；既有利于稳定出口，又有利于扩大出口；既有利于降低出口成本，又有利于开拓新市场，发挥技术、品牌、质量、服务综合优势的贸易环境。”他说。

不过市场人士对保出口的政策空间并不乐观，认为这一次政府很难像09年大幅上调出口退税那样，再次出台强效的出口支持政策，甚至连通过名义汇率贬值来缓解出口压力可能也会比较谨慎。在政策缺位的情况下，人民币实际有效汇率的上行压力更加难以减小。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮预计下半年出口政策不会有实质变化。出口退税已经用到极限，而且李克强总理也提到，只要经济是有序放缓而且在容忍范围之内，就不会有明显的动作出来。

中国上半年经济增长7.6%略高于7.5%的全年目标，但已连续两个季度回落。

GDP数据发布后，李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。普遍解读是为了实现调结构的目标，本届政府不会轻易为经济数据波动出台保增长政策。

**名义汇率主动贬值可能性较小**

通过名义汇率贬值的可能性也在减小。市场人士认为，去年底末起以非直接投资形式流入大量资金，也是今年一季度国际收支资本金融项目顺差的主要成因。在内外因素影响下，一旦人民币贬值预期占据主流，前期流入的热钱有可能加速回流，主动令名义汇率贬值的可能性不大，下半年兑美元汇率更可能保持相对平稳。

上海一外资银行交易员认为，下半年来看，汇率方面对外贸行业的帮助应该不大。“经济还在复苏，（二季度）GDP数据与预期一致而且稍显乐观，但整体来看复苏还是比较弱，如果资本出现外逃还是会对经济产生比较大的打击。”

她据此认为，即便需要提振出口行业，应该也不会从汇率入手，而更多还是会从实体经济的结构调整着手，引导企业加快转型升级。

企业同时也应认识到，名义汇率的短期波动难以影响其他中长期结构性因素对出口竞争力的侵蚀。

刘东亮分析，有效汇率包含了一篮子货币，由于出口对于名义汇率比较敏感，短期内名义汇率的波动会对实际有效汇率形成比较明显的影响，但中长期来看其他成本因素影响更为明显，因为企业有时间去对汇率风险做出调整。

他并解释说，即便人民币兑美元汇率保持平稳，美元兑其他货币如果继续升值，也会伤及中国的出口价格竞争力，对美国以外国家的出口都会受到影响，进而造成人民币实际有效汇率的升值压力。

陈鹄飞说，人民币未来是有一定程度的贬值预期，但中国经济增速是在一个再调整，7.5%-7.6%仍是全球最高的增速。中长期来看，中国对外资尤其是长期资金的吸引力长期存在，而在人民币国际化的大背景下，中央银行也有稳定汇率的政策预期，预计人民币不太会出现大幅升/贬值，可能是偏中性的小幅波动。

从该思路来讲，稳中偏强的人民币也可以起到为企业增强出口实力的作用。华南某大型家电制造出口集团企业的财务负责人表示，其出口主要在美欧和中东地区，而伴随着近年人民币升值和跨境结算业务的铺开，客户转为人民币结算的合同明显增多，合同订单基本上变化不大。

受国内外利差和人民币升值预期影响，今年早些时候大量境外资金伴随着虚假贸易进入国内，外管局数据显示，一季度国际收支经常项目顺差为476亿美元，同期资本和金融项目顺差为901亿美元。这也导致4月起人民币兑美元即期汇率被动快速升值。不过受外管局20号文等措施影响，进入6月后市场的升贬值预期出现分化，汇率走势横盘小幅波动。

**企业需主动谋变**

当前出口企业面临的困境，部分是因人民币实际有效汇率被动升值造成。外贸公司依靠主业难以赚钱，才会闹出上半年“不务正业”地利用政策漏洞大搞虚假贸易赚钱的戏码。

分析人士认为，出口企业主动转型升级已迫在眉睫。由于通胀和产业升级影响、人口红利消退，生产效率较低、人力密集型的制造业的就业吸纳能力已经下降，并逐步向服务业转移，由此给制造业带来的招工难现象还会持续。这在中长期还会形成结构性的成本上升压力，继续推高实际有效汇率走升。

“我们已经处于类似97年亚洲金融危机初期的情况，...留给中国的时间已经不多了。”兴业银行首席经济学家鲁政委此前在接受路透专访时称，有效汇率高企已经造成诸如产业空心化、房价泡沫化现象，中国也正在陷入产业链低端竞争优势丧失而高端仍难匹敌日韩等国的“中等收入陷阱”。

商务部对外贸易司商务参赞刘长于周二在一个网络访谈上称，建议外贸企业要提升产品的技术和质量，扩大品牌产品的出口，并到国外建立自主的营销网络，做强、做长供应链，减少对中间商的依赖，同时要积极开拓新兴市场。

“品牌是我们外贸竞争的核心。”刘长于说，“一流的企业做品牌，二流的企业卖产品，三流的企业做苦力。”

市场人士进一步分析，制造业等贸易部门通过主动升级转型来提高生产效率是大势所趋，企业也应意识到“晚痛不如早痛”。

小微出口企业为数众多，面对困境更多只能逆来顺受，但找到核心竞争力仍可以保证一定的生存空间。河北省沿海一家不足300人规模的光纤制造出口企业财务负责人对路透说，该公司产品出口至韩国，竞争力还比较强，目前总体来说因市场需求不高订单有所下降，但总体而言生存状况变化并不多。

而中大型企业则要做好伤筋动骨的准备。上述家电制造出口集团财务负责人对路透表示，到目前为止该集团“所有不赚钱的、所有做不到前端的业务全部砍掉了，开支也削减得非常厉害。”

即便如此，他说，集团老总近日在参加总理座谈的时候还是直言，建议不要再给行业以任何的补贴。“有些产能是无效的，市场无论如何终究都是要洗牌的，干脆趁早洗完算了。”（完）

（北京李文科亦有贡献）

(审校 杨淑祯)

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