中国1月出口料同比负增长--商务部

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透北京2月9日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.
陈德铭在接受彭博社书面采访时表示,2011年下半年以来,中国外贸增长势头有所放缓,今年1月份的出口情况也不乐观,由於春节等因素,估计会呈同比负增长.外贸企业尤其是小微企业经营压力加大.
他称,为促对外贸易稳定增长,首先进出口政策要总体保持稳定,如保持汇率基本稳定等等;其次是要切实减轻进出口企业税费负担,并要加大贸易促进力度.
他还表示,在采取措施稳定出口的同时,中国政府也将继续积极扩大进口,进一步促进贸易平衡.
中国海关定於周五公布1月进出口贸易数据.(完)
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--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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