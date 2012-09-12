博客：出口订单大减 中国服装商家转开网店谋出路

2012年8月14日，浙江杭州，摄影师在为一家淘宝店的模特拍照。 REUTERS/Lang Lang

记者 Melanie Lee

中国服装商家因为出口订单减少,纷纷转型开网店,在中国电子商务行业急速扩张之际,挖掘国内买家的购买力.

现年30岁的王亮在欧洲和北美订单陷於停顿後,今年开始在网上卖他公司的无染料有机婴儿服装.他在淘宝商城(Taobao Mall)有自己的网店,同时也通过淘宝网(Taobao Marketplace)的经销商走货.

"订单从2010年起就开始减少,今年7月欧洲订单完全陷入停顿,"王亮说."我们过去因为海外订单忙得不可开交,根本没有时间兼顾中国市场.现在国内市场对我们非常有吸引力."

中国商务部副部长蒋耀平5月曾表示,中国2011年零售销售中电商的比例只有4%,但交易量跳增30%至5.8万亿(兆)元人民币(9,140亿美元),相当於中国GDP的12.5%.中国估计有16%的人通过网络购物.

阿里巴巴集团上周末在杭州举行年会,并为网络商家组织了一场商品交易会.路透记者访问了几个商家,从中了解在中国经济降温的情况下他们的生意境况.

王亮与中国两家工厂有合作,向淘宝网的授权经销商出售商品.他不担心中国经济放缓.

"不管经济放缓还是不放缓,人都要生孩子,"他说.

周一公布数据显示,中国8月出口温和增长2.7%,进口则下滑.上周日公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,为39个月以来最小增幅,8月社会消费品零售总额同比增长13.2%,与市场预期一致.

一些分析师认为,中国经济数据未能全面计入网络销售的快速增长,表明国内需求可能比零售数据显示得更强劲.

"在城市地区,电子商务变得很普遍,已经成为很多中等收入年轻人的主要购物来源,"法国巴黎银行分析师Ken Peng说.

瑞士信贷9月3日的一份报告称,中国央行认为零售销售统计数据没有全面反映国内的消费情况.

"我们听说央行认为实际消费情况比零售销售数据显示的要好,因为传统取样中没有包括很多新型的消费(来自偏远地区和网络的销售),"瑞士信贷分析师Dong Tao写道.

**开网店**

今年19岁,在义乌县有自己男装出口业务的靳国伟(音译)有好长一段时间是将衬衣销往加拿大、意大利和美国的公司.但是出口需求疲软,迫使他将部分业务转向网络,专攻国内市场.

"整个环境都不好,所以我们决定开网店,因为实体店竞争太过激烈,"他说.他在当当网DANG.N,京东商城和1号店等电商平台均有自己的网店.美国沃尔玛(WMT.N)持有1号店的多数股权.

需求增长促使市场出现细分,许多网络卖家成为其它网店的供应商,使得更多商品和个人得以参与到电子商务中来.

在淘宝开了家女装店的26岁河南人任萍(音译)在一个网络卖家处挑选牛仔裤,这位卖家不愿意说自己的名字.任萍表示,经济放缓对她的生意没有影响,因为她的生意很小,她还在扩充商品.

这位不愿自报家门的牛仔裤卖家面对媒体时很害羞,他表示卖货给任萍对双方都有利.