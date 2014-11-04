中国出口将维持5%以上正增长 并长期保持贸易顺差--浦发

路透北京11月4日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，中国出口占全球的份额会稳步提升，未来仍将维持5%以上正增长，并在较长时间内保持一定贸易顺差。

报告表示，传统的中国、美国间“生产—消费国”的贸易模式正在弱化，但中国向东盟和欧洲国家出口的增速反弹明显。根据“一路一带”的战略构想，中国增加了与俄罗斯、中欧、中亚、中东、南亚等国家在交通基建、能源和资源等方面合作，而中国在非洲、东南亚和欧洲等地也多次推行“高铁外交”。

“中国领导人推行的新一轮贸易外交的正向拉动效应正在增强，这将在较长时间内支撑中国出口增长。”报告指出。

对于中国将保持贸易顺差的判断，报告表示，受益于趋于稳定的汇率中枢和产品的高质量，中国出口产品的比较优势仍将维持；同时，中国产业链上游企业持续去产能，对大宗原材料需求下降，而内需由工业品向消费品转换需要时间。因此，预计中国在未来数年仍将维持2%以上的贸易盈余。

在进口方面，报告指出，中国的进口产品结构正在发生改变，这主要受到国内经济转型影响。近阶段，中国商品进口经历了从工业品为主到农产品和高技术类商品并重的变化。

一方面，中国投资驱动型增长见顶，产能过剩和需求低迷导致大宗商品原材料需求趋势性下降，另一方面，中国新型城市化过程中，非农就业人口减少、低端劳动力成本提高，致使农产品进口数量大幅增加；此外，受益于政府扶持和富裕阶级扩张两个因素驱动，高技术产品进口增长。

受稳外贸政策和外部需求增强提振，中国9月出口增速同比增15.3%，创19个月新高，当月贸易顺差310亿美元。前三季度，中国出口增长5.1%，进口增1.3%。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露上周表示，当前人民币国际化重点不是将中国的贸易顺差变为逆差，而是完成中国从贸易大国向强国转变，今后要继续走好贸易顺差加资本净流出的人民币国际化路径。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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