中国出口料仍稳健增长 内需不佳政策组合拳继续--摩根大通

路透北京9月9日 - 中国8月外贸数据延续“外暖内冷”的格局，贸易顺差再创新高。摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，未来几个月外需形势仍会支持出口，然而内需复苏前景不佳。

他在其针对8月外贸数据的解读报告中表示，进口数据暗示中国经济复苏前景仍存不确定性，未来几个月政府或将继续使用政策组合拳来支持特定行业，抑制经济下行风险。

“总体来看，预计未来几个月出口将继续稳健增长，从而支撑整体经济稳步成长，”朱海斌称，仍然预计发达经济体的成长将在今年剩余时间里支撑中国的出口，而上半年人民币贬值亦是支撑近期出口的一个因素。

摩根大通预计今年下半年全球GDP(国内生产总值)增速将有所回升，主因发达经济体的大幅增长。第三季度发达经济体经济增速经季节调整后料较二季度加快至环比2.2%，第四季度料环比成长2.5%。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。[nL3S0RA01N]

不过与此同时，进口数据不振，尤其是近期工业金属进口疲软，暗示国内经济短期复苏仍存在不确定性。

“虽然政府稳增长政策提振二季度经济明显回升，而且二季度进口大幅增长亦反映了这一点，但8月和7月相对疲软的进口数据，尤其是工业金属进口的整体疲软，暗示国内经济近期反弹的持续性还存在不确定，”朱海斌表示，钢铁产量的疲软也说明了这一点。

鉴于此，在国内政策方面，朱海斌认为，未来几个月政府可能将继续使用财政、货币和行业政策等组合拳，来支持特定的行业（比如基建、环境、新能源、小企业和服务业），同时会采取措施抑制经济下行风险，包括房地产市场。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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