中国出口前景"严峻" 政策决心面临考验

12月7日在上海洋山港拍到的集装箱卡车。 REUTERS/Aly Song

撰稿 亚洲经济记者Emily Kaiser;编译 王兴亚/肖群英/兰秀娟

路透12月19日电---中国明年或将录得鲜见的贸易逆差,政府放缓政策宽松步伐的决心以及贸易夥伴的适应能力都将面临考验.

第一季的出口前景尤其严峻,因为来自欧美的需求减缓,加上农历春节期间进口通常大幅增加,而明年的春节赶在了1月下旬.

野村驻香港分析师张智威(Zhiwei Zhang)预计,中国2012年前三个月贸易逆差料达288亿美元,远高於今年同期的10亿美元.中国今年一季度自2004年来首次录得季度贸易逆差,并且二十年来未出现过全年逆差.

中国商务部官员数周来一直警告称,外贸前景"非常严峻".

许多分析师认为,中国经济增速将降至8%以下,若非全年至少上半年会如此,出口减缓是原因之一.8%的关口被认为是创造足够就业岗位,以便与城镇人口增速保持一致所需的最低增长率.

不过,对於全球而言,这或许算不上一件非常糟糕的事情.

"从全球角度看,中国贸易顺差不断减少应该受到欢迎,应被视为中国在扩大内需方面取得进展的证据……"瑞银集团驻香港的分析师汪涛(Tao Wang)表示.

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**出口增速一再放缓**

瑞银分析师汪涛预料,2012年中国出口增速将下滑为零,这将导致国内生产总值(GDP)增幅减少1.4个百分点,但她预料中国贸易顺差在2012年不会完全消失.她预测,出口零增长会促使中国政府放松财政和货币政策.

中国已表示,不愿再与2009年那样大举支出,虽然此举曾协助中国免受雷曼兄弟破产事件的影响,但也留下一大堆令人质疑的投资和日益扩增的不良贷款.

中国在最近的全球经济衰退後放松信贷导致房价飙升,目前中国正尽力控制房价涨势,以避免楼市大起大落导致灾难性後果.

这意味着明年政府不会大把花钱,而是将政府支出转向已确定的优先发展项目--保障性住房和绿色能源领域.

外界普遍预期,调降银行存款准备金率将成为主要的政策杠杆,而降息手段将审慎使用.

但倘若经济增长放缓变得更加严重,中国或将摒弃12月14日中央经济工作会议提出的"稳健"货币政策和"积极"财政政策.

"倘若中国经济需要刺激,政府拥有采取行动所需的资源和政治意愿,"诺贝尔奖得主,经济学家斯蒂格利茨(Josepth Stiglitz)上周五在智利首都圣地亚哥接受路透专访时表示.

"他们不像美国那样有一半人坚决认为解决问题要靠削减支出,"他并称,"假若中国经济减速,政府将扩大开支来保增长."

**中国对世界其他地区的影响**

若中国国内经济增速保持着坚韧态势,美国就将从需求增长中获益.美国商务部公布的数据显示,今年前10个月美国对中国市场的出口额为842亿美元,较上年同期增长约16%.

然而,对亚洲其他国家来说,中国出口放缓可能意味着中国进口需求减弱.中国从亚洲邻国进口商品中的大部分是原材料或旨在出口的半成品.

抹去贸易顺差亦将意味着流入中国的美元会减少.通常情况下,中国会把此类美元储备投资於美国及其他政府公债.中国2010年贸易顺差总计约1,800亿美元,今年该数字可能会缩窄.

但可以想见的是,这可能会促使中国先于美国修正造成数年来两国摩擦不断的经常帐失衡状况.长久以来,华府一再敦促中国削减自身盈余,同时承诺解决美国自身赤字问题.

中国2011年前三季经常帐盈余相当於国内生产总值(GDP)的3%,低於美国财政部长盖特纳认为与全球经济稳定有关的上限标准4%.

美国第三季经常帐赤字相当於GDP的比例缩小至2.9%.

如果举足轻重的中国出口的确丧失动能,或许美国不得不做出的最大调整将落在政治活动上.

共和党内争取2012年11月挑战现任总统奥巴马的提名角力战加剧,反中国的言论也往往随之升温.共和党内被认为居於领先位置的罗姆尼(Mitt Romney)指控中国操纵人民币汇率换取出口优势,而且还誓言若其当选将推行贸易制裁.

"尽管最近几个月美国抱怨中国汇率政策的言论日益升温,但(人民币)升值的基本面压力已经削弱,"瑞银集团的分析师汪涛表示.(完)

--译文审校 王丽鑫/程琳/张明钧

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