中国促进比较优势领域装备出口 拓宽外汇储备使用渠道（更新版）

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路透北京5月6日 - 中国国务院常周三召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要，并借此拓宽外汇储备使用渠道。

会议指出，要把装备走出去与融资手段紧密结合，采用市场化方式，拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。

会议称，要以国有、民营等各类企业为主体，灵活采取投资、工程建设、技术合作等方式，带动装备等出口；此外，要构建上下游协同的产能合作链条，注重技术交流，做好后期维护服务，做到装备走出去与配套服务共推进。

此前，中国央行行长周小川表示，“一带一路”的跨境基础设施建设的需求较大，产业合作和发展的空间很大，也有创造就业的大量需求。

而央行网站公告显示，丝路基金有限责任公司由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资；丝路基金通过以股权为主的多种市场化方式，投资于基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域，实现合理的财务收益和中长期可持续发展。

3月多部委联合发布的推动共建“一带一路”的愿景与行动规划指出，基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。

对于会议提及建设人民币跨境支付系统，此前路透报导，中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。

此外，国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。

会议并指出，在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础上，彻底取消这一审批类别；分类清理剩余的非行政许可审批事项，对中小企业信用担保机构免征营业税审批等49项予以取消。（完）

(发稿 李贺； 审校 黄凯)

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