今年中国外贸形势更严峻--商务部官员

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透上海2月20日电---中国商务部副部长钟山称,在今年更加严峻的外贸形势下,中国将通过继续保持外贸政策稳定性,加快出台有关政策措施,以及加快外贸结构调整,增强外贸质量和效应等措施应对.
新华社周一引述钟山在全国进出口工作会议上称,外贸形势的严峻性,突出表现在国际经济形势总体仍十分复杂严峻,不稳定性不确定性上升;国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出等方面.另外,市场需求不振、国际竞争加剧、国际贸易环境趋紧等因素,亦对中国外贸稳增长、调结构、促平衡形成新的挑战.
他并表示,今年外贸工作要以调整结构为关键,即优化外贸国际市场布局和国内区域布局,推进外贸转型基地、贸易平台和国际营销网络建设.
中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京2月24日 - 两位消息人士周五透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。