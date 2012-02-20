今年中国外贸形势更严峻--商务部官员

路透上海2月20日电---中国商务部副部长钟山称,在今年更加严峻的外贸形势下,中国将通过继续保持外贸政策稳定性,加快出台有关政策措施,以及加快外贸结构调整,增强外贸质量和效应等措施应对.

新华社周一引述钟山在全国进出口工作会议上称,外贸形势的严峻性,突出表现在国际经济形势总体仍十分复杂严峻,不稳定性不确定性上升;国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出等方面.另外,市场需求不振、国际竞争加剧、国际贸易环境趋紧等因素,亦对中国外贸稳增长、调结构、促平衡形成新的挑战.

他并表示,今年外贸工作要以调整结构为关键,即优化外贸国际市场布局和国内区域布局,推进外贸转型基地、贸易平台和国际营销网络建设.

中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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