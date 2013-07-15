更正-《中国投资分析》中国经济减速，全球投资人重新评估中国题材投资策略

(更正：因译文有误，内文第八段改为“组成该指数的约50档成份股营收主要来自中国”，非“该指数成份股中有约一半企业的营收主要来自中国”)

路透伦敦7月14日 - 中国巨大的外国商品和服务市场曾经是全球企业眼中的当代宝库，但如今随着中国经济成长减速，这个市场正成为一种负担。

中国经济“巨龙”过去二十年的腾飞带动了国际商业发展。但就像最近经济数据所展现的那样，出口下滑以及银行业过度膨胀令中国经济成长下滑。

因此，全球的基金经理人都重新评估其投资的那些专注中国市场个股。

“中国题材类股表现欠佳，而且这种趋势也不会改变，因为中国经济没有复苏迹象，”ING投资管理公司投资策略师Maarten-Jan Bakkum表示，该公司已经减少中国题材类股持仓。

市场已经为大宗商品需求减缓做准备。但Bakkum表示，从打击奢侈品需求的反腐势头到惩罚影子银行等，北京近期这些举动还将损及国内需求。

的确，相比中国经济增速降至7%以下，投资者更担心银行业全面爆发危机，因为这对信贷和消费成长的影响可能长达数年。

“即便对中国的担忧部分是合理的，但消费也将受创，”他补充道。

MSCI明晟中国曝险指数今年已跌约10%。三分之二的跌幅都发生在第二季，因经济成长前景暗淡。组成该指数的约50档成份股营收主要来自中国。

相比之下，MSCI明晟发达经济体曝险指数今年迄今则上涨逾12%，因西方和日本经济前景改善。

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浏览专注中国市场股指及专注发达国家市场股指对比图表，请点选(link.reuters.com/qys59t)

Fidelity Global Real Assets Securities基金投资经理Amit Lodha表示，他看好德国大众等个股，欧洲经济复苏后其销售回升，有效抵弥补了中国市场的低迷。

“长期来看，中国等新兴市场消费增长仍是投资题材。较短期来看，随着美国经济复苏以及欧洲经济有触底迹象，专注这些的市场成长类股更合适，”Lodha表示。

**从半导体到水泥**

20年来中国每年10%左右的经济增长率令外国企业获利颇丰，并推动股价节节攀升。中国数万亿美元计的基建项目吸收了来自巴西和俄罗斯的大宗商品，以及德国和美国的半导体及建筑设备。

同时那些销售汽车、服装和化妆品的企业因中国12亿人口日益增加的财富而受益，2000年以来中国人均收入已增加三倍。

据银行估计，中国在欧美企业收入中的直接比例占到了5-6%。且受中国对大宗商品价格的影响，间接的比例可能更大。

中国经济放缓已损及大宗商品贸易。

Citi Private Bank负责管理投资的全球主管David Bailin称，“我们对那些业务涉及大宗商品、原材料等企业的投资没兴趣。最终中国的需求将明显下降。”

但中国的繁荣和就业仍与贸易密切相关。因此出口下滑，加之通胀上升及因治理影子银行导致的借款成本攀升，或许已在蚕食可支配收入。

以瑞士手表出口为例，今年第一季出口下降25%，其对香港的出口下滑9%。

根据摩根士丹利在上周给客户的建议报告，欧洲奢侈品企业、芯片制造、能源和汽车企业逾十分之一的营收来自中国。摩根士丹利的这份报告名为“谨慎涉足中国和新兴市场”。

德意志银行数据显示，美国企业约5%的收入来自中国市场，但像必胜客和肯德基母公司百胜集团等一些公司，高达50%的收入来自中国市场。

所以中国经济放缓不利于企业获利，也不利于依赖对中国出口的新兴市场。

但摩根大通资产管理公司的全球策略师Dan Morris称，中国经济放缓的影响其实更深远，因中国经济的表现与欧元区经济复苏的动力息息相关。

“假如你思考欧债危机期间德国经济表现有多好，看看数据就知道了，德国经济表现良好很大一部分是仰赖于出口，而多数是出口到中国，”Morris称，“而目前中国经济增长不会带来更多动力，德国经济增长率看起来跟其他国家差不多。”(完)