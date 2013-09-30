中国继续实施1.6升及以下节能环保汽车推广政策 补贴标准不变

路透北京9月30日 - 中国财政部周一发布开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知，维持推广补贴标准不变，补贴政策的实施期限将延长至2015年底。

由财政部、发改委和工信部联合发布的通知称，将从2013年10月1日-2015年12月31日，实施1.6升及以下节能环保汽车推广补贴政策，对消费者购买1.6升及以下节能环保汽车继续给予一次性3,000元人民币定额补助，由生产企业在销售时兑付给购买者。

现行1.6升及以下节能汽车推广补贴政策执行到2013年9月30日为止。

“鼓励采用发动机怠速启停、高效直喷发动机、混合动力、轻量化等节能环保技术和产品。”通知显示。

通知并称，有关部委将对节能环保汽车的燃料消耗量和排放进行监督检查，其中以不磨合方式进行车辆燃料消耗量核查试验所采用的渐变系数调整为0.95。

去年5月的国务院常务会议确定在“十二五”时期促进节能汽车等产品消费的政策措施，决定安排60亿元支持推广1.6升及以下排量节能汽车。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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