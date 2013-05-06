中国玉米收储计划延长至5月底

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月6日 - 中国将玉米收储计划再延长一个月至5月底，给农户更多时间出售玉米作物。此前中国爆发禽流感，打压了玉米需求。
国家粮食局表示，农户手中仍有大量玉米囤积，其中大部分含水量较高，因去年年底以来降雨频繁。
中国国家粮油信息中心周五指出，中国在国内玉米主要产区收储量高于预期，导致供应趋紧及国内价格上涨。
政府在官网上称，中国东北部地区气温较往常低，加之天气湿润，导致玉米种植被推迟达10天。
中国国务院副总理汪洋在考察黑龙江省时鼓励农户要要抓住气温回升的契机，加快春播进度。（此段原文摘自here）(完)
(编译 梁睿雪; 审校 高琦)
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