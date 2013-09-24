Facebook等网站将在上海自贸区内解禁--《南华早报》

路透上海9月24日 - 《南华早报》周二报道称，未来在上海自贸区将可浏览Facebook(FB.O)、Twitter以及其他在中国被屏蔽的网站。

该报援引未具名政府消息人士的话称，自贸区还欢迎外国电信公司竞投区内互联网服务牌照。

中国国务院已正式批准设立上海自贸区。据《证券时报》本月早些时候报道，上海自贸区将于9月29日揭牌。

《南华早报》援引一位政府消息人士的话称，解禁相关网站，是想在自贸区打造“宾至如归”的环境。消息人士说：“如果外籍人士不能登入Facebook或浏览《纽约时报》网站，可能认为自贸区与内地其他地区相比并无特殊之处。”

Facebook发言人称公司对该报道不予置评。路透尚未联系到Twitter和《纽约时报》方面就此发表评论。

《南华早报》援引消息人士的说法称，中国移动(0941.HK)、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)三大电信运营商，都已获悉国外竞争对手将竞投上海自贸区互联网服务牌照。

报道称，这三大电信巨头并未过多抱怨，因为他们知道这个决定已得到李克强等高层领导人的批准。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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